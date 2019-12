Snad se sestava trošku ustálí, přeje si plzeňský útočník Němec

V pátek od 17.30 hodin nastoupí v plzeňské Logspeed Areně třiatřicetiletý forvard proti bývalému týmu znovu. V bitvě tabulkových sousedů má pátá Škoda před šestou Kometou dvoubodový náskok.

Před třemi týdny se na brněnskou lavičku jako hlavní kouč vrátil majitel klubu Libor Zábranský a výkony šly hned nahoru. Co dokázal změnit?

Nechci soudit, protože jsem nezažil, jak to tam vypadalo předtím za pana Fialy. Ale ze zkušenosti, kterou mám s Liborem, tak vím, že je to neskutečná autorita a ti kluci za ním jdou. Co řekne, to je svaté. Všichni do toho dávají maximum a to bude platit i v pátek u nás.

Jejich styl hry zůstal stejný?

Je stejný už několik sezon. Brno je komplexní tým, bojovný, velice dobře organizovaný, nebezpečný směrem dopředu. Pokud nepodáme stoprocentní výkon, na body nemůžeme myslet. Hlavně se musíme starat o náš hokej, vnutit jim naši hru. Když si to v hlavě srovnáme dobře, věřím, že uspějeme.

Konečně se vám vyprazdňuje marodka. Věříte, že se sestava ustálí a nebude se pořád točit?

Kéž by to vydrželo. Ale teď je to tak, že zranění kluci se vracejí, a právě proto se sestavou zase míchá. Kéž by si to sedlo a mohli jsme delší čas zůstat stejně, protože kvůli těm absencím se pětky točily opravdu ve velkém. Na druhou stranu jsme natolik zkušené mužstvo, že může hrát každý s každým. Když si budeme na ledě plnit, co máme, je v podstatě jedno, s kým jste v lajně.

Prospěje větší konkurence?

Určitě je fajn, že se kluci vracejí. Ano, bude i větší konkurence, co si budeme povídat. Nikdo si nedovolí nic vypustit, každý do toho půjde naplno. A to je jedině dobře.

Minulou neděli vám odpadl odložený zápas s Libercem, přišla vám o trošku větší pauza vhod?

My jsme předtím neměli úplně povedené zápasy. Spíš jsme jeden odehráli suprově a v dalším propadli. Takže těžké odpovědět, uvidí se v pátek. Ale dobře jsme potrénovali a těšíme se, až na to zase vletíme.