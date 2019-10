ONLINE: Kometa hostí v předehrávce Plzeň, Gulaš může vylepšit rekord

Jedinou kaňkou na výkonech Komety z poslední doby je dva týdny starý debakl se Zlínem 0:7. Brňané jinak z uplynulých sedmi střetnutí odcházeli v šesti případech s plným počtem bodů, naposledy si poradili s Libercem 7:4.

„Začátek sezony se nám povedl, ale ještě je před námi spousta práce. My víme, co umíme a co hrajeme. A pokud to opravdu hrajeme, tak se dokážeme dostat i z těžkých situací,“ popisoval sílu týmu obránce Ondřej Němec.



Plzeň je také v laufu, na Kometu ztrácí jen dva body. Naposledy si Západočeši vyšlápli v Lize mistrů na švýcarský Zug a zajistili si postup do osmifinále mezinárodní soutěže. A znovu i díky gólům Milana Gulaše, nejproduktivnějšího hráče extraligy.

Gulaš navíc v uplynulém ligovém střetnutí s Pardubicemi zaznamenal desátý gólový zápas v řadě, což je nový extraligový rekord. Teď jej může kanonýr ještě vylepšit.

„Povedlo se to, jsem moc rád a budu se to snažit prodloužit. Ale já chci vyhrát každý zápas a nekoukám na statistiky. Když to půjde, vždycky raději přihraju. Podstatnější je pro mě to, abychom jako tým vyhrávali,“ přál si týmově Gulaš.