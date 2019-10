Ze čtvrté řady do přesilovky? Uvidíme, říká brněnská posila Svačina

„Něco jsme si o tom už řekli, ale nemyslím si, že bych měl zrovna já být náhrada za Petera. Klukům v Brně to jde, a tak i (trenér) pan Fiala mi řekl, že do prvních útoků nechce zasahovat,“ souhlasí se svým začleněním na okraj brněnské sestavy 32letý bývalý reprezentant.

Co vám dal měsíc v 1. lize, kde jste čekal na uplynutí nutné lhůty, abyste mohl posílit Kometu?

Ve finále jsem byl strašně rád, že jsem si za Porubu mohl zahrát. Bylo by strašně těžké naskočit kdekoli v extralize bez herní praxe. Když ta možnost nastala, říkal jsem si, že je to dvousečné, protože jsem se mohl zranit a pak by po mně nesáhl už vůbec nikdo. Nakonec mě tam hokej strašně bavil, byl to krásný měsíc.

V Porubě jste byl první hvězdou. Jste srovnaný s tím, že v Brně to tak nemusí hned být?

Tady budu půlhvězda. (směje se) Užil jsem si, že jsem byl členem první přesilovkové pětky, ale vím, že v Kometě je spousta šikovných kluků. Přijmu jakoukoli roli. Hlavně abychom byli úspěšní.

Přesilovku si ale nejspíš taky zahrajete, protože pravák Mueller je na marodce. Troufnete si na jeho místo?

Kdysi jsem přesilovku hrával právě na Peterově místě na střelu z jedné, teď v Porubě jsem to hrál naopak přes ruku a přihrával jsem ostatním. Myslím si, že je spousta lepších kluků na střelu z jedničky. Těžko říct, jak to bude. Když mě tam trenéři dají, uvidím, jak se s tím popasuju.

Začnete ale ve čtvrté formaci.

Jasně, s tím nemám nejmenší problém. Pan Fiala mi říkal, že po dobře odehraných zápasech do prvních tří pětek nechce zasahovat, a já s tím plně souhlasím.

Odhadnete, jak těžký bude nástup do rozběhnuté extraligy?

V extralize se mnohem víc hraje hokej. V první lize je pár týmů na této úrovni, zbytek je strašně rozlítaný. Co se týká rychlosti, některé týmy v 1. lize jsou až moc rychlé. Mladí kluci jsou všude a nikde. Kolikrát je ta rychlost až na škodu.

Jaké bylo letní období, kdy jste nenašel místo v nejvyšší soutěži?

Tehdy jsme to trochu zapinkali sami. Prioritou bylo hrát co nejblíž domovu, což je pro mne Studénka. Máme dům, celkem velký pozemek, někdo se o to musí starat. Chtěl jsem, abychom počkali a řešili jen varianty poblíž baráku, a pak už bylo pozdě. Týmy byly plné. Bylo to hodně nepříjemných pět měsíců; nechodí vám peníze, musíte sahat do úspor, přišla nejistota, kde půjde malá do školky. Do toho musíte trénovat sám.

Dva body z Komety má Svačina z finále 1. ligy Svůj první zápas za Kometu v extralize odehraje Vladimír Svačina až dnes, o debut v brněnském dresu ale nepůjde. Před deseti lety posílil mužstvo ve finále 1. ligy proti Ústí nad Labem, odehrál za Kometu tři zápasy a připsal si jeden gól a jednu nahrávku. Na vítězství v sérii to tehdy nestačilo.

Kdy se do toho vložila Kometa?

Řešit se to začalo na začátku října. Čekalo se pět dní, než se vrátí pan Zábranský z Ameriky, kvůli smlouvě, ale jinak jsme během prvních dvou telefonátů byli domluvení.

Ve hře ale podle vyjádření Poruby bylo víc klubů.

Kometa se ozvala jako první. Řekl jsem, že se moc rád domluvím. Pak už jsem dalším zájemcům říkal, že jsem už dohodnutý a nerad bych Kometu podrazil.

Dostal jste v kabině místo vedle obránce Pyrochty, vedle kterého jste seděl už v Liberci?

Přesně tak. Pyrda říkal, že vedle sebe nikoho nemá, že kout kolem něho je prázdný. Ještě jsme si dělali legraci, že si počkáme na Lukáše Vantucha, který s námi v Liberci byl taky, a budeme kompletní.