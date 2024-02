V Hradci už ví, s kým se po sezoně rozloučí. S dalšími jednají o prodloužení

Ale i tak se sedm měsíců před jejím začátkem dá alespoň trochu předvídat, jak bude základ týmu vypadat. Byť zatím klub na rozdíl od minulé sezony zatím žádné změny pro další sezonu neoznámil. Vzpomínáte? Poslední lednový den loňského roku vedení hradeckého klubu oznámilo příchod brankáře Patrika Bartošáka a jen o den později potvrdilo odchod útočníka Jakuba Lva.

Letos zatím nic.

Přesto se řada důležitých informací již objevila. S kým se v závěru sezony budou fanoušci loučit?

Určitě s dvěma oporami uplynulých sezon. Vedení Mountfieldu totiž už připustilo, že dál pokračovat nebudou obránce Bohumil Jank a útočník Christophe Lalancette.

První jako jeden z mála pamatuje přesun Mountfieldu z Českých Budějovic do Hradce. Poté si dal několik sezon pauzu, ale poslední čtyři strávil opět v Hradci. Další už nepřidá. „O nové smlouvě jsme jednali, ale nakonec se rozhodl po sezoně odejít do jiného klubu za lukrativnější smlouvou, což musíme respektovat,“ uvedl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Třinecký Bohumil Jank přišpendlil k mantinelu Richarda Nejezchleba z Litvínova.

Jank v minulosti hrál za Třinec, nyní je údajně domluven na návratu k Ocelářům.

Kanaďan Lalancette v Hradci končí třetí sezonu, ve všech patří k nejproduktivnějším hráčům. „Nedomluvili jsme se, projevil přání odejít jinam,“ sdělil Kmoníček.

Mnohem méně toho pro Mountfield odvedl brankář Eetu Laurikainen. Přišel do Hradce v prosinci, ale úvod tady se mu příliš nevyvedl. I když nyní šance dostává a jeho výkony nejsou špatné, posledního dubnového dne jeho působení v Hradci s velkou pravděpodobností skončí. „O prodloužení smlouvy neuvažujeme,“ potvrdil manažer.

Další možné odchody? Manažer připouští, že klub se na nové smlouvě ještě nedohodl s útočníkem Radovanem Pavlíkem ani s mladíkem Adamem Novotným, který si extraligový zápas zahrál ještě před listopadovým dovršením šestnácti let.

Na druhé straně z hráčů, kterým končí smlouva, budou v Hradci pokračovat současné opory. Obránce Jerémie Blain naváže na čtyři hradecké sezony, jeho kolega Petr Kalina na dvě, útočník Aleš Jergl dokonce na pět, všichni tři se Mountfieldu upsali na další dvě.

A nové tváře? Možný příchod do Hradce přiznal obránce Martin Bučko. V závěru právě skončeného přestupového období jej Pardubice vyměnily do Plzně, on sám poté na sociálních sítích připustil, že je to jen zastávka na cestě do Hradce.

Třinecký útočník Martin Růžička (vlevo) a Ralfs Freibergs z Hradce Králové

Co ještě se dá před příští sezonou očekávat? Změny nastat mohou, klub údajně řeší nové prodloužení smluv například s obránci Freibergsem a Marcelem či s útočníky Jasperem, Miškářem nebo Pilařem.

Stejně tak s obráncem McCormackem a s útočníky Kevinem Klímou a Štohanzlem, jichž by se současná sezona měla začít týkat až za pár dnů poté, co jim snad vyprší trest v dopingové aféře ze závěru minulé sezony. Všem třem končí smlouva, ale „se všemi budeme jednat o prodloužení“, jak uvedl manažer.

Ve hře by mohl být ještě Kelly Klíma, jenž po loňské výměně hostuje v Liberci. „S jeho návratem nepočítáme a předpokládáme, že v Liberci zůstane,“ sdělil Kmoníček.