Hradec v dopingové tmě. Kauza se protahovala, člověk cítil zmar s každým dnem

„Bylo to osm strašných měsíců. Doufám, že je to za námi. Věnovali jsme tomu neskutečně času, nervů a dalších věcí,“ uvedl Kmoníček.

Cítíte velkou úlevu?

Ano. I když si asi všechno ještě neuvědomuju. Čeká nás totiž ještě pořád hodně práce, už to ale budou příjemnější věci. Hlavně jsem rád, že se snad všichni hráči už zapojí. Bude to vzpruha jak pro ně, tak pro samotný tým.

Jak jste na tom byli s hráči, kterých se to týkalo?

Dobře, podali jsme jim hned od první chvíle pomocnou ruku, sehnali jsme pana Šťovíčka, byli jsme u toho, když se sháněly všechny argumenty. Rozhodně nebylo ve hře, že bychom se s nimi soudili. Naopak, mohli se v našem zázemí individuálně připravovat.

Ve hře ale ještě také je potrestání klubu, dokážete si představit, jak by trest mohl vypadat?

Nedovedu. Pokud se ale u hráčů prokázala lehká míra zavinění, je jasné, že klub s tím nemůže nic dělat. Klub nic neorganizuje, hráčům žádné věci nedává. Beru to, že nějaký trest asi dostaneme, musíme to nechat na disciplinární komisi.

Součástí McCormackova trestu je možnost, že přijde o stříbrnou medaili. Může o ni přijít i klub?

Rozhodnutí soudu se v tuto chvíli týká jen jednotlivců. Užití zakázané látky se sice prokázalo, ale bohužel se už nikdo neohlíží na to, jestli onu látku někdo užil vědomě, či nevědomě, nebo jestli byl přípravek kontaminovaný jako v našem případě. Nemyslím si, že by v našem případě extraliga řešila, zda měnit pořadí.

Proč si myslíte, že by tato varianta nemohla nastat?

Protože extraligový ročník byl uzavřený. Tohle je spíš fikce.

Na základě čeho si to myslíte?

Protože podle mě to ani řády neumožňují. Navíc když si hráči vezmou něco, co obsahuje látku, kterou přípravek obsahovat neměl. Kvůli tomu vám snad nikdo nesebere výsledek snažení, které jsme završili stříbrnými medailemi.

Co případná pokuta?

Podle řádů je tam pokuta až do výše půl milionu. Pokud nějaká suma padne, budeme to řešit s naším právníkem. Věřím ale, že si všichni přečtou fakta, která zazněla. Byli jsme očerňováni, dělali z nás feťáky, pevně ale věřím, že tohle je pádná odpověď. Klub se špatně nechoval a hráči udělali všechno, aby se jim zakázané látky do těla nedostaly.

Nešlo vyřešení celé záležitosti urychlit? Vždyť to trvalo tři čtvrtě roku.

Souhlasím, že právě doba, kterou to trvalo, bylo úplně nejhorší. Kauza se protahovala, někdy člověk cítil zmar s každým dnem, kterým to trvalo dál. Hráči byli netrpěliví, protože nevydělávali peníze, všichni se ptali, kdy to už skončí. Doufám, že takhle nekonečný příběh už nikdy nezažiju.

Hráči nesměli od července, kdy se kauza rozjela, pobírat plat. Opravdu žádné peníze nedostávali?

Ne, jestliže jim disciplinární komise zastavila činnost, nic se jim vyplácet nemůže.