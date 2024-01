Útočník Zachar se vrací do Liberce, Hradec jej vyměnil za brankáře Paříka

„Zkoušeli jsem všechny dostupné možnosti přivést ještě nějaké hráče, zejména do brankoviště. Řešili jsme více možností, ale ty postupně padly z mnoha důvodů. Nakonec jsme se rozhodli, že doplníme pouze naši brankářskou dvojici Lukášem Paříkem, který nedostává tolik prostoru v Liberci a chce dokázat, že se jedná o extraligového gólmana,“ uvedl generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček.

Dvaadvacetiletý Pařík se do Česka vrátil před sezonou z nižších zámořských soutěží. Začal v prvoligových Litoměřicích, v listopadu se přesunul do Liberce a za Bílé Tygry odchytal devět zápasů. Více šancí dostával o dva roky mladší Daniel Král. Nyní Pařík doplní Jana Lukáše a Fina Eetua Laurikainena v Hradci Králové, po sezoně se ale vrátí do Liberce, kde podepsal smlouvu na příští sezonu.

Brankář Lukáš Pařík míří z Liberece do Hradce Králové..

„Po návratu Dávida Hrenáka z marodky jsme se rozhodli uvolnit Lukáše Paříka do Hradce výměnou za Marka Zachara. Důvodem je, že potřebujeme rozšířit počet útočníků před finální fází sezony,“ uvedl liberecký trenér Filip Pešán.

Pětadvacetiletý Zachar je libereckým odchovancem, klub opustil v roce 2022, kdy zamířil do Mountfieldu. V aktuální sezoně odehrál 31 zápasů, ve kterých vstřelil čtyři branky a přidal dvě asistence. Východočeši ho již delší dobu nabízeli k výměně.

Do Liberce se vrací i slovenský útočník Miroslav Mucha, kterého klub v říjnu uvolnil na hostování do Zvolena. „Mirovi působení ve slovenské extralize prospělo. Nám se tak zvýší konkurence v útočných řadách a rozšíří se kádr pro play off,“ řekl Pešán.

Šestadvacetiletý hráč ve Zvolenu odehrál 30 zápasů s bilancí čtyř branek a 15 asistencí. Za Liberec na začátku sezony nastoupil ve čtyřech utkáních a nebodoval.