Jak extraliga hlídá doping. Testů přibyde, loni se nekontrolovaly všechny týmy

„Teď jich bude možná ještě jednou tolik,“ hlásí Martin Čížek, ředitel Antidopingového výboru ČR, s nímž vedení extraligy uspořádalo konferenci na téma výživových doplňků a antidopingových pravidel.

„Je potřeba myslet na to, že zakázané látky a obecně doping je zlem, které může český hokej kazit,“ podotýká Čížek. „Naše práce je z poloviny i o prevenci, nechceme sportovce pouze chytat. Hlavní je uchránit čistý sport a sdělit činovníkům, že některé zakázané látky jsou i v doplňcích stravy. Existuje riziko, že sportovec ho bere v dobré víře, že mu pomůže, ale pak je z toho průšvih.“

Jak mají hráči v případě doplňků stravy správně postupovat?

Pakliže má profesionální sportovec o nějaký suplement zájem, jde za sportovním lékařem a ten už ví, jestli v doplňku stravy zakázaná látka je, nebo není. Když si jist není, doporučení nedá, protože riziko je velké. Na doplňcích nebývají varování, nejsou regulované Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Samotný sportovec bez lékařského know-how moc neví. Proto se zakázaná látka může do těla dostat velice snadno.

V případě Hradce se klub vyjádřil tak, že trio hráčů v rozporu se smlouvou důkladně neprověřilo obsah doplňku stravy, a tak skandál vznikl. Jak na něj budete reagovat?

Ve výboru si vždy na začátku roku děláme vyhodnocení, jak se budeme chovat. Tvoříme i testovací plán a vyhodnocujeme rizikovost sportů. Rizikovější jsou samozřejmě individuální sporty, kde může zakázaná látka mnohem významněji pomoct než u kolektivních sportů. Pokud se v kolektivních sportech zvýší případy, je potřeba zvýšit počty kontrol, protože tak jsou nastavená pravidla a dává to smysl.

Kolik kontrol tak nyní hokej čeká?

Přesné číslo říct nemůžu, odkrývat by to bylo kontraproduktivní, nicméně kluby můžou čekat navýšení kontrol.

Dovedl byste alespoň říct, jak velký počet kontrol jste udělali v uplynulé sezoně? Třeba i v průměru na klub.

Můžu akorát říct, že ne všechny týmy byly zkontrolovány. Za sezonu se tedy stalo, že jsme ani jednou nebyli na nějakém týmu. Máme 135 svazů a primárně se vzhledem k rizikovosti soustředíme na sporty individuální jako je atletika nebo cyklistika. Proto jsou kluby, které nebyly ani jednou otestovány.

Vědí kluby, že jste na zápase?

Ano, ale až těsně před začátkem zápasu, a to kvůli organizační spolupráci. Navíc netuší, kdo bude testován, to často neví ani dopingový komisař.

Jak přesně kontrola vypadá?

Komisař se před zápasem dostaví na stadion a požádá o dopingovou místnost, kde se kontrola uskuteční. U hokeje to je tak, že po druhé třetině se jde za rozhodčími, kde je i delegát. Když nemáme zacílení na hráče, tak se losuje.

A v případech, kdy si někoho vyberete cíleně?

To je druhá varianta, kdy můžeme mít podezření na konkrétního sportovce, jehož výkonnost raketově vzrostla. Jakmile v průběhu zápasu vidíme, že je někdo dominantní, třeba dá za třetinu hattrick, tak asi dává smysl ho otestovat. Je to taková kombinace úvah, aby testování bylo co nejlepší.

Doteď se při vybraných utkáních odebíraly tři vzorky z každého týmu.

Přesně tak, navštívili jsme jednotky zápasů, právě protože jsme hokej nepovažovali za rizikový sport. Teď to budeme muset nějakým poměrem změnit... Nemyslím si ale, že bychom měnili stávající praxi a zvyšovali počet testovaných hráčů z jednoho týmu. Tři jsou dostačující.

Předpokládám, že hráče kontrolujete i mimo zápasy.

Ano, testování se dělí na dvě části: v soutěži a mimo soutěž. Chodíme na konkrétní zápasy, ale i mimosoutěžně, kde je kontrol dokonce víc. Můžeme přijít na trénink i ke sportovci domů. Pro komisaře platí pravidlo kdykoliv a kdekoliv. Sportovec musí být k dispozici.

U Hradce se jednalo o pozitivní vzorky tří vybraných hráčů v soutěži. Nedávalo by smysl, aby se poté komisař zajímal dál?

Analyzovali jsme, jestli testovat i zbytek týmu, ale vyhodnotili jsme, že to není na místě, protože látky v těle jsou zakázané v soutěži, to znamená v den konání sportovního utkání. Tyto látky jsme se stejně dozvěděli až po konci extraligy, a tak nemělo smysl testovat další hráče, jelikož by to bylo irelevantní. Kdybychom je objevili, stalo by se tak mimo soutěž, a v takovém případě je nemůžeme trestat.

Jak se pak ale přijde na to, že se jedná o chybu hráčů, a nikoliv klubu?

Tohle pak může být strategie obhajoby hráčů. Oni by měli říct, jak se jim látka do těla dostala, tak je právní proces nastavený. My říkáme: „Zavinil si.“ V podstatě nám je jedno, jak se mu látka do těla dostala, to musí prokázat sportovec. On musí prokázat, zdali za to může a jaká je míra zavinění.

Jaký je momentálně progres v kauze hradeckých hokejistů?

Kauza je před národním rozhodčím soudem pro sport, oficiálně byla podána žaloba z naší strany a coby žalobci jsme navrhli nejpřísnější trest (zákaz činnosti na čtyři roky). Teď je to na straně soudu, který by měl rozhodnout.

Kdy přibližně očekáváte konečný verdikt?

Na podzim by se to mohlo povést, ale neumím to na sto procent říct, protože záleží, jak se budou sportovci obhajovat, jaké budou procesní nástroje, jestli bude obhajoba rozmanitá nebo strohá, zdali přijmou trest, nebo ne... Byl bych rád, kdyby se to do konce roku povedlo, ale neumím to garantovat.

A pozastavená činnost pro všechny tři platí dál.

Dokud se nerozhodne, nesmí startovat pod organizací Českého svazu ledního hokeje, ani nikde, kde platí pravidla WADA a její kodex, což je prakticky na celém světě.