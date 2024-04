Chalupa, Moravec, Pavlík a Štohanzl pokračují v Hradci. Tucet hráčů končí

Pětadvacetiletý Chalupa odehrál v tomto ročníku za Mountfield 24 utkání s bilancí gólu a čtyř nahrávek. Ještě o dvě utkání víc stihl v první lize za partnerský Kolín, kde měl při bilanci 13+13 průměr bod na utkání.

„Matějovi se letos nepodařilo nastálo probojovat do základní sestavy. Je však v Hradci spokojený a chtěl by se o to pokusit v nadcházející sezoně. Dobře víme, že má obrovský potenciál,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Jednadvacetiletý Moravec je stejně jako Pavlík se Štohanzlem klubovým odchovancem. Za extraligový tým odehrál v sezoně tři zápasy, v Kolíně to bylo 42 startů a 16 bodů (6+10).

„Petr patřil v proběhlém ročníku Chance ligy k hráčům, kteří podávali kvalitní výkony. Vzhledem k jeho potenciálu jsme se rozhodli s ním podepsat nový kontrakt a pevně věříme, že si svými výkony řekne i o stabilní místo v našem A-mužstvu,“ řekl Kmoníček.

Šestadvacetiletý Pavlík, na jehož kontě je z minulosti i osm reprezentačních startů, nastoupil v základní části extraligy do 43 duelů, dvakrát skóroval, na čtyři branky nahrál. V play off, kde mužstvu kouče Tomáše Martince vystavil stopku rival z Pardubic, přidal osm startů a tři body (2+1).

„Jednání s Radkem a jeho agentem byla delší, jelikož obě strany měly trochu odlišné představy o smlouvě. Několikrát jsme se sešli, a nakonec se i shodli. Společně s trenéry jsme velmi rádi, že Radek pokračuje, protože se jedná o útočníka, který má svoji jasnou roli v týmu,“ uvedl Kmoníček.

Vítkovický útočník Rastislav Dej (27) hlídá hradeckého forvarda Martina Štohanzla (16).

Čtyřiadvacetiletý Štohanzl naskočil do sezony až v únoru a v sedmi zápasech za Kolín zaznamenal sedm (2+5). „Vidíme v něm jako v našem odchovanci potenciál, a proto jsme se s ním velmi rychle dohodli na nové smlouvě, díky níž dostane příležitost si vybojovat pevné místo v A-týmu,“ uvedl Kmoníček.

Pod Bílou věží naopak nebudou pokračovat brankáři Eetu Laurikainen a Lukáš Pařík, obránci Bohumil Jank, Patrik Marcel a Michael Gaspar a útočníci Evan Jasper, Christophe Lalancette, Lukáš Pajer, Radek Pilař a Marek Zachar, jenž sezonu dohrál na hostování v Liberci.

Klub navíc nepočítá ani s dalším gólmanem Janem Lukášem a útočníkem Janem Eberlem. „I když oběma hráčům pokračuje platný kontrakt pro následující sezonu, bylo jim trenéry v rámci výstupních pohovorů oznámeno, že si mohou společně s agenty hledat nové angažmá,“ vysvětlil Kmoníček.

Klub v následujících dnech a týdnech představí sedm nových posil, aktuálně finalizuje i složení realizačního týmu pro nadcházející ročník. „Mohu říct, že máme vyřešenou brankářskou dvojici a kompletní obranu. V tuto chvíli budeme shánět produktivního útočníka, který by se zároveň mohl stát i lídrem kabiny. Vím, že to nebude lehké, ale máme na to relativně dost času. Uvidíme, jestli se takový hráč na trhu objeví,“ řekl Kmoníček.