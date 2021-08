České Budějovice mě vychovaly, teď jim chci něco vrátit, tvrdí Vondrka

Jeho příchod nebyl na první pohled tak pompézní jako u útočníka Milana Gulaše. Přesto je také o čem vyprávět. Právě po Gulašovi bude v nadcházející sezoně za českobudějovický Motor nastupovat další zkušený odchovanec.

Michal Vondrka, devětatřicetiletý útočník, se navíc do svého mateřského klubu vrací po dlouhých osmnácti letech.

„Stalo se za tu dobu hrozně moc věcí, docela dost jsem toho prošel, získal nějaké zkušenosti. Bylo toho dost,“ říkal Vondrka po svém příchodu do Budějovic pro klubový web. A měl pravdu. Za zmíněných 18 let stihl hrát za Slavii, Mladou Boleslav či za Chomutov, ale podíval se i do ciziny. Českobudějovický forvard působil v KHL v týmu Slovanu Bratislava či ve finské nejvyšší lize v Oulu.

„Na Slavii jsem toho zažil opravdu hodně, takže bych asi mohl říct, že moje srdcová záležitost bude právě ona. Ale každý tým měl své plusy. Je pravda, že na Slavii jsem začal stabilně hrát a dostal od nich první větší šanci,“ vypráví nyní Michal Vondrka, který bude pendlovat mezi Prahou, kde má dům a kde děti chodí do školy, a rodnými Českými Budějovicemi.

O hokejového útočníka, jenž byl třikrát i na mistrovství světa, na olympijských hrách v roce 2018 a za národní tým odehrál celkem 78 zápasů, měl budějovický Motor zájem už dříve.

„Párkrát mi volal Stanislav Bednařík (generální manažer klubu – pozn. red.), ale vždycky jsem měl už podepsáno jinde. Přiznám se, že mě lákalo se vrátit tam, odkud pocházím. Dlouho jsem tady nebyl, a teď by bylo dobré zase něco vrátit klubu, který mě vychoval,“ podotýká vážným tónem.

V minulé sezoně kvůli vyhřezlé ploténce, následné operaci a dlouhé léčbě neodehrál Vondrka za Pardubice ani jeden soutěžní zápas. Nyní se 39letý hokejista zase pomalu dostává do formy. I když podobné diagnózy mohou být velmi vážné, například útočníku Martinu Hanzalovi vyhřezlá ploténka dokonce ukončila kariéru v NHL.

Vondrka však věří, že to v jeho případě bude dobré. „Nebojím se toho. Když jsem podepisoval v Motoru, v tu chvíli jsem už věděl, že jsem fit na sto procent. Pořád vnímám herní výpadek uplynulého roku, fyzicky se ale cítím dobře. Z mého osobního pohledu to není zdaleka ono, ale máme před sebou ještě pár přáteláků, takže věřím, že se moje hra jen zlepší,“ přemítá.

Na ledě to ze začátku bolelo

Odepsat kvůli zranění celou kompletní sezonu, to už s profesionálním sportovcem dokáže pořádně zamávat. Nový českobudějovický matador přiznává, že i pro něho to bylo někdy dost ubíjející.

„Ale hlava pořád věřila, že to nakonec bude dobré. To se vyplatilo. Na ledě to však ze začátku bolelo a také jsem si říkal, že hrát už snad ani nepůjde. Byl jsem z toho špatný. Postupem času a po sezoně jsem chodil na led s juniory Slavie a z toho jsem už měl dobrý pocit. Překonal jsem to,“ těší hráče, jenž už má za sebou po svém návratu do Českých Budějovic dva zápasy. „První po osmnácti letech doma proti Spartě byl skvělý,“ dodává.

Osobní cíle si před sezonou Vondrka nikdy nedával. Nejinak je tomu i teď, před startem dalšího extraligového ročníku. Útočník má však jedno přání. „Abych byl co největším přínosem pro mančaft,“ říká zcela jasně.

„Jak jsem celý rok nehrál, tak jsem zjistil jedno. Že mi hokej hrozně chybí, takže chci, aby mě hra v sezoně bavila a já byl spokojený. Samozřejmě si přeji, abych se cítil dobře, a celý tým, aby fungoval,“ zmiňuje nová posila Jihočechů.

Michal Vondrka by mohl své zkušenosti na ledě zase předvést už v úterý, pokud jej trenéři dají do sestavy na přátelský domácí zápas s Plzní. Ten začíná v 17.30 hodin.

„Týmu hodně věřím, je velice dobře poskládaný. Mám do sezony hroznou chuť a už teď cítím, že to bude dobrá sezona,“ zdůrazňuje útočník.