Budějovické cíle: zapomenout na loňské trápení a probít se do play off

Milan Gulaš, Dominik Hrachovina, Lukáš Pech, Michal Vondrka nebo Martin Hanzl. Hvězdný výčet posil budí respekt soupeřů a po chmurné minulé sezoně opět navnadil fanoušky.

Ti zůstávají loajální i v kritických situacích klubu. Přestože na zápasy do haly loni prakticky nemohli, většina z nich Motoru přenechala peníze za permanentky. A hráči jejich jména či přezdívky budou celý rok nosit na dresech.

Tentokrát si celoroční karty pořizovali již s vědomím, že za ně peníze zpátky nedostanou v žádném případě. A přesto je znovu nakoupili ve velkém.

„Vydaných permanentek máme přes čtyři tisíce. Je to skvělé číslo. Fanoušci jsou to nejcennější, co máme,“ oznámil na pondělní tiskové konferenci generální manažer Stanislav Bednařík.

Přízeň diváků klub drží, přesto je v nejisté situaci. „Je to nejhorší za celých devět let v novodobé historii klubu. Touto dobou jsme vždy měli jasno o všech partnerech a čekali jsme, kolik vybereme ze vstupného. Teď je otazníků daleko víc,“ přiznal Bednařík.

Výsledky v přípravě Plzeň (V) 3:5, Salcburk (V) 2:4, Sparta (D) 2:3, Sparta (V) 1:4, Plzeň (D) 1:3, Kladno (D) 3:2p, Litvínov (D) 4:3, Linec (V) 3:2, Linec (D) 5:3.

V létě totiž Jihočeši přišli o generálního partnera mlékárnu Madetu, teprve se jedná o prodloužení podpory od města. Na stadionu se navíc dál zřejmě nebude točit pivo Budvar, to by se mělo změnit až od sezony 2023/24.

Rozpočet klubu pro příští sezonu činí 110 milionů korun, z čehož přes 85 putuje na A tým, zbytek na mládež. „Oba rozpočty jsou ztrátové, pro A tým je to 10 milionů, pro mládež tři. Pokryjeme to zřejmě z rezervního fondu, který pak rozpustíme. Takto zvládneme jednu sezonu, víc ne,“ dodal generální manažer.

Klíčový tak bude vývoj nákazy covidem i to, jak se bude Jihočechům dařit. Základní cíl je odčinit loňské poslední místo. „Chceme se dostat do play off. A tam se dostat co nejdále,“ vyhlásil prezident klubu Roman Turek.

Loni Motor nastřádal 42 porážek z 52 utkání. To by navíc znamenalo téměř jistý sestup. „Jdeme do sezony s velkou pokorou. Každý den si chceme budovat vlastní kredit, aby nás soupeři i veřejnost respektovali. A divákům chceme předvádět ten nejlepší hokej,“ zdůraznil nový kouč Jaroslav Modrý.

Los v úvodu sezony 10. 9. v 17.00 Třinec (V) 12. 9. v 17.00 Kladno (D) 14. 9. v 17.30 Zlín (V)

17. 9. v 17.30 Olomouc (D)

21. 9. v 17.30 Plzeň (D) 24. 9. v 18.00 Pardubice (V)

Před ním jsou velká očekávání, stejně jako před kapitánem Milanem Gulašem, jenž se domů vrátil po deseti letech. „Těším se hlavně na fanoušky. Loňskou sezonu s prázdnými stadiony už nechce nikdo zažít znovu. Máme v týmu plno zkušených hráčů, což je důležité, že se o ně můžeme opřít. Je třeba si vybudovat sebedůvěru a utvořit fungující tým,“ zmínil zkušený střelec.

Letní přípravu Budějovičtí výsledkově rozdělili – po pěti porážkách vyhráli poslední čtyři duely před startem soutěže. A právě v závěru letního období se utvořila úderná trojka Gulaš-Pech-Ondráček. „Doufejme, že jsme se s nimi trefili a potáhnou nás,“ navrhl Modrý.

Hlavní trenér si přípravu chválí. „Byla výborná. Mohli jsme si plno věcí vyzkoušet. Hokejová sezona je živý organizmus, každý den se situace mění. Budou rozhodovat detaily. Máme rozdílové hráče, ale musíme je spojit tak, aby celý tým fungoval,“ nastínil kouč.

České Budějovice čeká nejtěžší možný úvod. V pátek nastoupí k prvnímu utkání na ledě Třince, tedy loňského mistra. „Všichni jsou na stejné startovní čáře. Důležitý bude začátek, pak se uvidí, jak na tom kdo bude,“ doplnil Modrý.

Kádr Motoru Brankáři: Dominik Hrachovina, Štěpán Maleček, Jan Strmeň.

Obránci: Conor Allen, Kristofers Bindulin, Martin Bučko, Jan Piskáček, Ondřej Slováček, Petr Šenkeřík, Jan Štencel, David Štich, Roman Vráblík.

Útočníci: Jindřich Abdul, Martin Beránek, Milan Gulaš, Oskar Haas, Martin Hanzl, Miroslav Holec, Tomáš Chlubna, Václav Karabáček, Albert Michnáč, Jiří Ondráček, Lukáš Pech, Matěj Toman, Jakub Valský, Matouš Venkrbec, Michal Vondrka, Daniel Voženílek.

Realizační tým - hlavní trenér: Jaroslav Modrý, asistenti trenéra: Patrik Martinec, Roman Fousek, trenér brankářů: Stanislav Hrubec, vedoucí týmu: Ladislav Gula, manažer týmu: Jiří Šimánek, maséři: Pavel Vlašic, Pavel Bláha, lékaři: Zdeněk Vodička, Filip Krejčí.