Místo NHL hledání formy. Nešlo mi to, přiznává litvínovský útočník Chalupa

„Minulá sezona ode mě nebyla dobrá, vím to. Stála za houby. Doufám, že ta další bude lepší,“ hlásí čtyřiadvacetiletý odchovanec pražských Letňan, který Vervu posílil po návratu ze zámoří už na sklonku loňského října.

V černožlutých barvách však nezářil, ve 32 zápasech nastřílel čtyři góly a pět jich připravil. Čekal od sebe víc. Mnohem víc.

4 góly dal Chalupa v minulé extraligové sezoně ve 32 zápasech za litvínovskou Vervu

„Je možné, že za to mohl přesun ze zámoří, ale na to se nechci vymlouvat. Musím se soustředit na budoucí sezonu,“ hlásí.

V čem vězel jeho propad, netuší. „Vůbec nevím, čím to bylo. Hodně jsem se zabýval tím, proč mi to nešlo, ale možná mě to sráželo ještě víc. Pak jsem se snažil na to nemyslet. Teď do toho jdu s čistou hlavou,“ neohlíží se zpět.

V létě 2020 byl našláplý. Po povedené extraligové sezoně v Hradci Králové, v níž si zapsal 24 bodů (7+17), mu nabídli Chicago Blackhawks kontrakt na 925 tisíc dolarů ročně. „Přitom tu sezonu jsem začínal v prvoligové Kadani. Vůbec jsem nečekal, že by něco takového mohlo přijít,“ žasl tehdy útočník.

Jenže do slavné NHL se neprosadil. Ve zkrácené sezoně 2020/21 působil na farmě Chicaga v Rockfordu a v 27 zápasech nasbíral sedm bodů za čtyři góly a tři asistence. V přípravě na další ročník NHL v dresu Blackhawks šanci nedostal a v průběhu druhého roku se jeho zámořská štace stala minulostí. A byl rád za laso od kouče Vladimíra Růžičky, s nímž se potkal už v Hradci Králové. Jeho důvěru by letos rád splatil.

„Týmu chci přispět napadáním, rychlým bruslením a sem tam nějakým gólem,“ plánuje. Ani Chalupa jako většina hráčů zrovna nemiluje suchou přípravu, ale její význam chápe. Absolvoval ji s týmem. „Je to pro mě lepší, můžete se navzájem hecovat. A ta letní příprava mi i pomohla, teď věřím, že v sezoně to bude z mé strany dobré.“

Vyrovnat se ale bude muset i s tím, že se v Litvínově zúžilo hřiště na zámořské rozměry, což by hráči typu Chalupy nemuselo sedět. „Já doufám, že mi to svědčit bude. Na všechno je míň času, pro diváky to bude zajímavé. Větší kluziště je lepší, protože jsem docela dobrý bruslař, sám jsem na to zvědavý.“

Možná ještě zásadnější změnou je to, že Litvínov bude po dvou dekádách bez ofenzivních tahounů Viktora Hübla a Františka Lukeše. Veteráni ve Vervě skončili. „Určitě to bude jiný Litvínov. Musí se najít noví tahouni. A já bych chtěl být jedním z nich,“ přeje si Chalupa.