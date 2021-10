Chalupa se v Chicagu do NHL neprosadil, vrátí se do Evropy

Matěj Chalupa předčasně končí v angažmá v Chicagu, kde se mu nepodařilo prosadit se do hokejové NHL, a vrací se zpět do Evropy. Třiadvacetiletý útočník loni podepsal s Blackhawks dvouletou smlouvu, která by měla být nyní předčasně ukončena.