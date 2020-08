Byl jsem bitý jak pes. Hradecký Chalupa prožil těžký návrat

„V zámoří se taky hraje hodně do těla a tohle mi určitě pomůže k tomu, abych zesílil v osobních soubojích,“ přiznával dvaadvacetiletý útočník po utkání, v němž Hradečtí s Olomoucí prohráli 3:4.



Podle Chalupy se podobný průběh utkání, které moc nepřipomínalo letní přípravu, ale spíše soutěžní duel, dal očekávat: „S Olomoucí je to vždy takové vyhecované a hraje se hodně do těla. Oni na tom mají svou hru postavenou a přesně tak také hráli.“

I proto se hradecký útočník po zápase z ledu spíše odsunul, než svěže odjel. Nijak nezakrýval, že ho utkání stálo hodně sil. A to i proto, že si zahrál po více než pěti měsících - naposledy to totiž bylo na začátku března v nedohrané sérii předkola play off s Karlovými Vary.

„Musím říct, že toho mám plné kecky. Podle mě jsem za ten zápas asi pět kilo zhubnul, mám toho fakt plné brýle,“ přibližoval bezprostřední pocity. „Při tréninku jsme toho docela dost nabruslili a žádný problém nebyl, ale souboje mě hodně vysílily. Byl jsem bitý jako pes.“

Ani výsledné skóre ho moc nepotěšilo. Byť Hradec do zápasu šel s vědomím, že o postup do play off letní soutěže přijít už nemůže, každá porážka mrzí. Ta od Olomouce přišla poté, co si Mountfield svého soupeře nechal utéct na dvoubrankový rozdíl.

„Srovnali jsme ve druhé třetině na 2:2, ale hned nám odskočili na 2:3 a pak na 2:4. Bohužel jsme se už nedostali zpátky. Šancí jsme měli dost, ve třetí třetině jsme třikrát jeli sami na branku, ale bohužel z toho byl jenom jeden gól,“ popsal rozhodující momenty zápasu.



Přestože Chalupa nově nastupuje v Česku s vizitkou borce týmu z NHL, je mu jasné, že to zdaleka není automatická vstupenka do elitního útoku extraligového Hradce. „Nikdy není místo jisté, vždycky je to jen dřina, takže musím makat zápas od zápasu, trénink od tréninku,“ uvedl loni čtvrtý nejproduktivnější hráč Mountfieldu.