Chalupa v Hradci opět čekal na svou šanci, teď i s vizitkou borce z NHL

Avšak dnes o něm tvrdit, že je hráčem hradeckého Mountfieldu, je tak trochu zavádějící, protože ho po minulé sezoně angažovalo Chicago, tým ze slavné NHL.

Právě tento fakt s jeho trpělivým čekáním trochu souvisí.

Chalupa měl výbornou minulou sezonu. V extralize patřil k nejproduktivnějším hráčům Mountfieldu, vidět byl i v Lize mistrů, v níž se Hradec probil až do finále. Prosazoval se tak, že si jej všimlo Chicago a v květnu mu nabídlo smlouvu.

Natěšený dvaadvacetiletý útočník se však poté musel smířit s faktem, že pokud se NHL dočká, tak to kvůli pandemii koronaviru nebude mít tradiční scénář. Naštěstí se jen s malým zpožděním rozjela česká extraliga a Hradec dal Chalupovi možnost za něj hrát, i když za něj musel zaplatil pojistku.

Do středečního odpoledne to však bylo jen v srpnové přípravě a poté, co extraliga začala, nebylo dlouho pro dvaadvacetiletého borce v sestavě místo. Až ve středu se mohl Chalupa vrátit do prvního útoku hradeckého mužstva a při své letošní mistrovské premiéře být u výhry 3:2.

„Bylo to opravdu dlouhé i kvůli vynucené pauze, v níž se extraliga nehrála,“ sděloval po zápase s Vítkovicemi, „musel jsem ale být trpělivý.“

Proč na jeho trpělivost letos vůbec došlo, má jasno: „Nesedla mi příprava, nepotkal jsem se s formou.“ Zda k jeho slabší formě nepřispělo i vědomí, že za normálních okolností by v srpnu a v září byl někde jinde, vlastně na vysněném místě, nechtěl spekulovat: „Tohle je těžké, teď bych ale byl rád, kdybych mohl hrát dál.“

Avšak informace o tom, jak to bude s příští sezonou NHL, zatím, na rozdíl třeba od NBA, chybějí. „Žádné zprávy nemám, nevím nic,“ přiznává.

Minulé sezony? Dlouhý test a Kadaň

Letošní asi nejpřekvapivější čekaná na místo v sestavě hradeckého Mountfieldu není pro Chalupu ničím novým. Zažil ji totiž i v minulých sezonách. Před dvěma lety, před první hradeckou, na východ Čech přišel na zkoušku. S vizitkou talentovaného hráče, který však vedle extraligové Plzně musel do prvoligových Litoměřic a druholigových Klatov.

Zkouška se táhla celé léto, ale tréninková zarputilost se mu vyplatila. Výborné výkony v srpnovém Mountfield Cupu trenéry přesvědčily a tehdy čerstvě dvacetiletý borec smlouvu v Hradci dostal. „Když jsem do Hradce přišel, tak mi trenéři řekli, abych makal, že je to hlavně na mně. Snažil jsem se to plnit,“ řekl tehdy po tříměsíční nejistotě, zda v týmu zůstane.

Hradecký útočník Matěj Chalupa (vlevo) se raduje z gólu, který vstřelil v Mannheimu v odvetě osmifinále Ligy mistrů.

A před rokem? Ani na začátku loňské sezony to neměl jednoduché, začal ji v prvoligové Kadani. Jeho tehdejší čekání ale nebylo nijak dlouhé, ve druhé nejvyšší soutěži stihl totiž jen jediný zápas a po něm se vrátil do Hradce. Tím vlastně začala jeho cesta do NHL.

Kam ho vynese letošní čekání ze začátku sezony?