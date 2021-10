Stejný název, jiná obec. Hokejista Detroitu přijel místo k hale na vesnici

Byl by to vskutku originální způsob, jak se vyhnout farmě. Na ni v posledních dnech odmítl zamířit například Matěj Chalupa, případ hokejisty Jonatana Berggrena z Detroitu je ovšem pouhým nedorozuměním. Místo do Grand Rapids v Michiganu přijel na vesnici Grand Rapids v Ohiu. „Měl jsi nechat řídit mě!“ zlobila se jeho přítelkyně.