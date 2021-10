Startuje zámořská NHL. Mezi favority opět Palát s Tampou, Colorado i Vegas

Jak redakce iDNES.cz vidí šance jednotlivých týmů před sezonou 2021/2022?

Východní konference

Atlantická divize - tip na pořadí v základní části:

1. Tampa Bay Lightning

Vítězové posledních dvou Stanley Cupů si v létě kvůli platovému stropu nemohli dovolit udržet klíčové bojovníky ze třetí formace Blaka Colemana (Calgary) a Barclayho Goodrowa (Rangers). Konkurenci posílili také centři Tyler Johnson (Chicago) a Yanni Gourde (Seattle). Bojovat o třetí stříbrný pohár v řadě však už od základní části Lightning pomůže uzdravený Nikita Kučerov, jenž loni absentoval a po návratu během play off nastřádal skvělých 32 bodů za 23 zápasů. Když k tomu připočtete Andreje Vasilevského v bráně, Victora Hedmana v obraně a další skvělé forvardy jako Brayden Point či Ondřej Palát, výsledkem je suverénně největší ligový favorit. Zajímavé bude sledovat výkony veterána Coreyho Perryho, který čelil Lightning jako soupeř v obou posledních finálových sériích. Dočká se po neúspěchu s Dallasem a Montrealem?

Češi v týmu: Jan Rutta (obránce), Ondřej Palát (útočník). Farma - Syracuse Crunch (AHL): Andrej Šustr (obránce).



Jan Rutta (uprostřed) slaví druhý Stanley Cup se spoluhráči Ondřejem Palátem (vlevo) a Slovákem Erikem Černákem.

2. Toronto Maple Leafs



Za poslední dvě sezony nedal v NHL nikdo více gólů než centr Auston Matthews (v součtu 88). V Torontu všichni doufají, že jej letní operace zápěstí nezbrzdí v další kanonádě. Největší očekávání však bude až na play off, ve kterém by v ofenzivě nabití Maple Leafs neměli chybět. V bojích o Stanley Cup však zatím hvězdní útočníci Matthews, Marner či Tavares produktivitu z dlouhodobé fáze sezony nedokázali prodat. Pokud výrazněji neprorazí ani v nové sezoně, následovat už zřejmě budou větší změny. Velká tíha odpovědnosti spadla na ramena Petra Mrázka, který bude s Jackem Campbellem hájit brankoviště.

Češi v týmu: Petr Mrázek (brankář), David Kämpf, Ondřej Kaše (oba útočníci). Farma - Toronto Marlies (AHL): Filip Král (obránce).

3. Florida Panthers

Po odchodu Chrise Driedgera k nováčkovi ze Seattlu vytvoří brankářskou dvojici se Sergejem Bobrovským, jenž je s 10 miliony dolarů za sezonu nejlépe placeným brankářem ligy, talentovaný Spencer Knight. Nebylo by velkým překvapením, kdyby jeden z možných favoritů na Calder Trophy od 33letého Rusa dokonce převzal i roli jedničky. I přes tuto zvláštní situaci v brankovišti by však Panthers s hvězdným útočným duem Aleksander Barkov - Jonathan Huberdeau měli patřit mezi přední celky Východní konference.

Češi v týmu: Radko Gudas (obránce).

4. Boston Bruins

Pro úspěch Bostonu v nadcházející sezoně bude klíčové, jak dokáže nahradit odchody zkušených opor Davida Krejčího a Tuukky Raska. Prvně jmenovaný centr už válí v české extralize za Olomouc a finský gólman se pro změnu po vypršení kontraktu zotavuje po operaci kyčle. O roli jedničky se popasuje posila z Buffala Linus Ullmark a talentovaný mladík Jeremy Swayman. Skvělého tvůrce hry Krejčího se vedle Taylora Halla a Craiga Smitha pokusí nahradit Charlie Coyle. Hlavní ofenzivní zbraní Bruins však zůstává elitní formace Marchand - Bergeron - Pastrňák, která dlouhodobě platí ze jednu z nejlepších v celé soutěži.

Češi v týmu: Jakub Zbořil (obránce), Tomáš Nosek, David Pastrňák (oba útočníci). Farma - Providence Bruins (AHL): Jakub Lauko (útočník).

David Pastrňák hází puk fanouškům Bostonu.

5. Montreal Canadiens



Do play off šel v minulé sezoně Montreal z posledního postupového místa a nakonec z toho byla překvapivá jízda až do finále Stanley Cupu proti suverénní Tampě. Zklamání z porážky budou Canadiens v nové sezoně vytěsňovat z paměti bez brankáře Careyho Price (vynechá minimálně úvod ročníku kvůli blíže nespecifikovaným psychickým problémům) či dlouhodobě zraněného obránce Shea Webera. Na co se fanoušci naopak můžou těšit, budou výkony mladíka Colea Caufielda. Ten by se mohl zařadit k adeptům na zisk Calder Trophy.

Češi v týmu: bez zastoupení.

6. Detroit Red Wings

Generální manažer Steve Yzerman pokračuje v budování vítězného kádru. Jeho nejnovějšími úlovky jsou gólman Alex Nedeljkovič z Caroliny a talentovaný německý obránce Moritz Seider. Minimálně na čtyři měsíce se však odhaduje absence Jakuba Vrány. Nejnebezpečnější střelec týmu si v přípravě poranil rameno. O to více se budou góly čekat od dalšího Čecha Filipa Zadiny.

Češi v týmu: Filip Hronek (obránce), Filip Zadina (útočník). Listina zraněných: Jakub Vrána (útočník).

7. Ottawa Senators

S talentovanými útočníky Timem Stützlem, Joshem Norrisem a Bradym Tkachukem (stále jedná z pozice chráněného volného hráče o nové smlouvě) se Ottawě pomalu začíná blýskat na lepší časy, nadcházející sezona však průlomovou ještě nebude.

Češi v týmu: bez zastoupení.

8. Buffalo Sabres

Na místo informací o posilách a naději na vylepšené umístění se v souvislosti s Buffalem v zámoří probírají jen neshody už bývalého kapitána Jacka Eichela s vedením klubu. Americký reprezentant a jeden z nejlepších centrů v lize kvůli zranění delší dobu nehraje a vyjednává o možném přestupu. Dokud se jeho sága nedobere konce, Sabres jen těžko můžou pomýšlet na zlepšení.

Češi v týmu: bez zastoupení. Farma - Rochester Americans (AHL): Matěj Pekař (útočník). Listina zraněných: Lukáš Rousek (útočník).

Metropolitní divize - tip na pořadí v základní části:

1. New York Islanders



Návrat slovenského velikána Zdeno Chára se vrací do týmu, který ho v roce 1996 draftoval do NHL. Za New York Islanders debutoval před 24 lety, konkrétně 19. listopadu 1997.

Islanders budou znova obávaným soupeřem všech favoritů. Tým zkušeného kouče Barryho Trotze nespoléhá na individuální kvality jedinců, ale na poctivý týmový výkon a zabezpečenou obranu. Generální manažer Lou Lamoriello přes léto přivedl z Minnesoty vyplaceného veterána Zacha Pariseho, se kterým má bohaté zkušenosti z New Jersey. O úspěch na závěr kariéry bude usilovat také legenda slovenského hokeje Zdeno Chára. Klíčovější než příchody výše jmenovaných však bude uzdravení kapitána Anderse Leeho, jenž nedohrál loňskou sezonu. S vyrovnanou brankářskou dvojicí Varlamov - Sorokin budou Islanders atakovat nejvyšší příčky divize.

Češi v týmu: bez zastoupení. Farma - Bridgeport Islanders (AHL): Jakub Škarek (brankář).

2. Carolina Hurricanes

Brankářská rošáda, ve které Petra Mrázka (Toronto) s Alexem Nedeljkovičem (Detroit) nahradili Frederik Andersen s Antti Raantou, Hurricanes neposílila, ale ani neoslabila. Naopak chybět bude v obranných řadách hvězdný Dougie Hamilton, jenž podepsal v New Jersey. Prostor po něm by mohl zaplnit hříšník Tony DeAngelo, pro kterého to je velká šance na vzkříšení ohrožené kariéry v NHL. Po bok hlavních opor týmu, jako jsou Sebastian Aho či Andrej Svečnikov, by se už měl plnohodnotně zařadit i český talent Martin Nečas. Tým vedený uznávaným koučem Rodem Brind’Amourem by v play off rozhodně neměl chybět.

Češi v týmu: Martin Nečas (útočník).

Martin Nečas z Caroliny slaví svoji trefu.

3. New York Rangers



Mika Zibanejad dostal před sezonou novou lukrativní smlouvu a společně s dalším produktivním útočníkem Artěmijem Panarinem a nejlepším bekem loňské sezony NHL Adamem Foxem budou hlavními tahouny Rangers, pro jejichž úspěch bude důležitý posun ve výkonnosti u talentovaných mladíků Alexise Lafrenierea a Kaapa Kakka. Po klubové legendě Henriku Lundqvistovi převzal brankoviště mladý Rus Igor Šesťjorkin, jenž má potenciál zařadit se mezi elitu NHL.

Češi v týmu: Libor Hájek (obránce), Filip Chytil (útočník).

4. Philadelphia Flyers

Gólman Carter Hart prožil doslova hrozivou sezonu a má hodně co napravovat. Zlepšit čísla mu můžou pomoci i příchody zkušených zadáků Ryana Ellise, Rasmuse Ristolainena či Keitha Yandla. Více se čekalo také od útočníka Travise Konecnyho, po odchodu Jakuba Voráčka budou navíc nároky na jeho produktivitu o to větší. Flyers se zřejmě budou pohybovat na hraně postupu do play off, rozhodovat tak budou detaily.

Češi v týmu: bez zastoupení.

Philadelphia bez Čechů poprvé od roku 2010 2020/21 - Jakub Voráček, David Kaše

2019/20 - Jakub Voráček, David Kaše

2018/19 - Jakub Voráček, Radko Gudas, Michal Neuvirth

2017/18 - Jakub Voráček, Radko Gudas, Michal Neuvirth, Petr Mrázek

2016/17 - Jakub Voráček, Radko Gudas, Michal Neuvirth

2015/16 - Jakub Voráček, Radko Gudas, Michal Neuvirth

2014/15 - Jakub Voráček, Petr Straka

2013/14 - Jakub Voráček

2012/13 - Jakub Voráček, Tomáš Vokoun

2011/12 - Jakub Voráček, Jaromír Jágr, Pavel Kubina



5. Washington Capitals

Nicklase Bäckströma trápí bolavé kyčle, zdravotním komplikacím se v přípravě nevyhnul ani kapitán Alex Ovečkin. Zástupce mladší generace Jevgenij Kuzněcov dlouhodobě hledá svou formu z úvodu kariéry. Také brankář Ilja Samsonov zůstává za očekáváním, více než o skvělých výkonech se v jejich souvislosti v minulé sezoně psalo o porušení covidových pravidel. Šance se tak opět může otevřít českému brankáři Vítku Vaněčkovi. V boji o play off to však Capitals nebudou mít snadné a asi by nebylo překvapením, kdyby zůstali těsně pod čarou.

Češi v týmu: Vítek Vaněček (brankář). Farma - Hershey Bears (AHL): Michal Kempný (obránce).

6. New Jersey Devils

Příchod všestranného obránce Dougieho Hamiltona bude pro New Jersey velkým oživením. Zajímavé bude sledovat jeho vliv na procento využitých přesilovek, které v minulé sezoně patřily k nejhorším v lize. Vylepšit jednu z klíčových herních činností v současné NHL Devils pomůže i příchod slovenského útočníka Tomáše Tatara, který se může těšit na spolupráci s dravým mládím v osobách Jacka Hughese, Nico Hischiera či Jegora Šarangoviče.

Češi v týmu: Pavel Zacha (útočník).

7. Pittsburgh Penguins

Zdravotní potíže elitních centrů Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina výrazně navýšily šance udržet se v úvodu sezony v prvním týmu pro české forvardy Radima Zohornu a Dominika Simona. Vedení Penguins věří, že parta kolem výše uvedených hvězd si zaslouží ještě jednu šanci zabojovat o další stříbrný pohár. S největší pravděpodobností půjde ale o poslední pokus před přestavbou kádru. Po sezoně se totiž stanou volnými nechráněnými hráči právě zmiňovaný Malkin, útočníci Jeff Carter s Bryanem Rustem a ofenzivní bek Kris Letang.

Češi v týmu: Dominik Simon (útočník). Farma - Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL): Radim Zohorna (útočník).

8. Columbus Blue Jackets

Během svých úvodních tří sezon v lize (2016/17, 2017/18 a 2018/19) nasázel Patrik Laine šestý nejvyšší součet gólů ze všech hráčů nastupujících v daném období. Za poslední dva ročníky se ale v dané statistice propadl až na 50. místo. Zpátky na výsluní má finskému kanonýrovi pomoci český veterán Jakub Voráček, jenž se do svého prvního klubu kariéry v NHL vrátil po letním přestupu z Philadelphie. I kdyby Laine opět patřil mezi nejlepší ligové kanonýry, ztrátu klíčového muže sestavy obránce Setha Jonese (přestoupil do Chicaga) to však nahradit nedokáže.

Češi v týmu: Jakub Voráček (útočník).

Jakub Voráček slaví vstřelený gól se spoluhráči z Columbusu.

Západní konference

Centrální divize - tip na pořadí v základní části:

1. Colorado Avalanche

Colorado patří mezi největší favority celé ligy a není divu, že je také hlavním adeptem na ovládnutí Centrální divize. Loni vyhrálo po dvaceti letech Prezidentský pohár za nejlepší tým základní části, letos míří na Stanleyův. Organizaci opustila brankářská jednička Philipp Grubauer, jehož nahradí Darcy Kuemper. Chybět bude také jeden z nejlepších defenzivních obránců v soutěži Ryan Graves, který se upsal New Jersey. I přes četné odchody disponují Avalanche obrovskou silou, která bude dělat ostatním týmům velké problémy. Nemilou zprávou je bezpochyby také absence Pavla Francouze, který se zranil opět ještě před začátkem sezony. Jediným lehkým uklidněním může být fakt, že poranění nesouvisí s táhlým problémem s bokem z minulého roku, který ho vyřadil na celou sezonu.

Češi v týmu: Farma - Colorado Eagles (AHL): Martin Kaut (útočník). Listina zraněných: Pavel Francouz (brankář).

2. Winnipeg Jets

Po nadějné jízdě v play off 2018 Winnipeg čeká na větší úspěch. Delší dobu se potýkal s problémy s defenzivou, které řešil skvělý Connor Hellebuyck v bráně. Vedení Jets se v létě rozhodlo zakročit. Přišlo obranné duo Brenden Dillon a Nate Schmidt a když přičteme Hellebuycka a hvězdami nabitý útok, Jets mohou být černým koněm letošního ročníku.

Češi v týmu: Farma - Manitoba Moose (AHL): Kristian Reichel (útočník).

3. St. Louis Blues



St. Louis se zatím marně snaží navázat na zisk Stanley Cupu před dvěma lety, když dvakrát za sebou vypadlo už ve čtvrtfinále konference. Proto realizační tým provedl dvě „výměny“ útočníků. Do Seattlu nechal zmizet Jadena Schwartze, smlouvu nenabídl Mikeu Hoffmanovi. Tím uvolnil místo pro Pavla Bučněviče a Brandona Saada.

Češi v týmu: bez zastoupení.

4. Chicago Blackhawks



Pět Čechů čeká na farmě na svoji šanci, Jakub Galvas byl hodně blízko základní sestavě, avšak finální řez nevydržel. Zásluhu na tom má také příchod Erika Gustafssona na poslední chvíli. Dominik Kubalík je tak po odchodu Davida Kämpfa jediným českým zástupcem u Blackhawks. Vrací se kapitán Jonathan Toews, problémy se zraněním snad vyřešil také mladý Kirby Dach. Novou hvězdou města se stal Marc-André Fleury. Gólman se třemi Stanley Cupy na kontě přišel z Vegas takřka zadarmo kvůli vysokému platu, který si Golden Knights nemohli dovolit nadále platit.

Češi v týmu: Dominik Kubalík (útočník). Farma - Rockford IceHogs (AHL): Jakub Galvas, Michael Krutil (oba obránci), Jakub Pour, Michal Teplý, Matěj Chalupa (všichni tři útočníci).

Dominik Kubalík (8) a Jonathan Toews oslavují gól Chicaga.

5. Minnesota Wild



Od roku 2015 čeká Minnesota na první vyhranou sérii v play off. Od té doby vždy vypadla v prvním kole, nebo dokonce do vyřazovacích bojů ani nepostoupila. Změnit se to pokusí parta okolo Joela Erikssona Eka už tento rok, avšak po odchodech Ryan Sutera, Carsona Soucyho a Zacha Pariseho nečeká Wild lehký úkol.

Češi v týmu: bez zastoupení.

6. Dallas Stars



Ani pro tento ročník se nestihl dát do kupy brankář Ben Bishop, a proto se vedení organizace rozhodlo přivést Bradena Holtbyho. Pro některé se jednalo o lehké překvapení, protože na větší šanci stále čeká mladý Jake Oettinger, který by měl být gólmanem číslo jedna na několik následujících let. Nelehká výzva čeká na Jasona Robertsona, který loni stíhal Kirilla Kaprizova v boji o nejlepšího nováčka sezony. Nakonec neuspěl, i tak ale podával skvělé výkony a bude je chtít ještě vylepšit.

Češi v týmu: Radek Faksa (útočník).

7. Nashville Predators

Podobně jako Minnesota i Nashville dlouho čeká na úspěch v play off. Konkrétně nevyhrál ve vyřazovací části jedinou sérii už tři roky. Avšak nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco změnit. Ba naopak. Odešel lídr obrany Ryan Ellis, také útočníci Viktor Arvidsson nebo Erik Haula. Nashville se vydává cestou mladých, přestože nese těžké břímě drahých starších hráčů jako Matt Duchene či Ryan Johansen. Vyměnit je bude složité, přesto se o to generální manažer David Poile v průběhu sezony jistě pokusí.

Češi v týmu: David Rittich (brankář). Farma - Florida Everblades (ECHL): Tomáš Vomáčka (brankář).

8. Arizona Coyotes

Arizona je nováčkem v Centrální divizi a přesun jí pravděpodobně pomůže k dosažení nevysloveného cíle. Tím je boj o vysokou pozici na draftu, jelikož příští rok je silně nabitý perspektivními mladíky. Příjemnou změnou je rozšíření české kolonie u Coyotes. Ti dali šanci Karlu Vejmelkovi, který udělal na kempu velký dojem a vybojoval si místo minimálně brankářské dvojky, a také Dmitriji Jaškinovi. Ten se do NHL vrací po dvou letech strávených v Dynamu Moskva.

Češi v týmu: Karel Vejmelka (brankář), Dmitrij Jaškin (útočník). Farma - Tucson Roadrunners (AHL): Josef Kořenář (brankář), Jan Jeník (útočník).

Dmitrij Jaškin (vlevo) z Arizony v souboji s Isacem Lundeströmem z Anaheimu.

Pacifická divize - tip na pořadí v základní části:

1. Vegas Golden Knights



Jestli Vegas skončí v divizi horší než první, bude to zklamání. Pacifická divize je tou nejslabší v lize a naopak Vegas je jedním z nejsilnějších týmů. Odchod Marca-Andrého Fleuryho sice bolí, avšak Robin Lehner má rovněž svoji kvalitu a v minulosti už ukázal, že je schopen strhnout tým k vítězství. Kromě Fleuryho bude Golden Knights chybět také český útočník Tomáš Nosek, který upřednostnil Boston, a také rváč Ryan Reaves.

Češi v týmu: Farma - Henderson Silver Knights (AHL): Jiří Patera (brankář).

2. Edmonton Oilers

Produktivita útočníků Oilers 2020/21 1. McDavid - 105 bodů

2. Draisaitl - 84

3. Nugent-Hopkins - 35

4. Puljujärvi - 25

5. Yamamoto - 21

Budou se starat o zisk bodů opět pouze Connor McDavid s Leonem Draisaitlem, nebo Edmonton konečně objeví i jiné střelce? To je otázka, která rozhodne o úspěchu a neúspěchu Oilers v letošní sezoně. Ti totiž potřebují najít produktivní hráče i mimo velkou dvojku. Mohli by to být především mladíci Kailer Yamamoto a Jesse Puljujärvi.

Češi v týmu: Farma - Bakersfield Condors (AHL): Ostap Safin (útočník).

3. Seattle Kraken



Samé otazníky doprovází Seattle v různých predikcích jeho premiérové sezony v NHL. Podobnou situaci prožilo Vegas, které se nakonec dostalo až do finále Stanley Cupu. Od Kraken se podobný úspěch neočekává, nicméně u Golden Knights před čtyřmi lety také ne. Play off je ovšem reálným cílem, konkurence v divizi není nepřekonatelná a pokud si hráči budou na ledě rozumět, Seattle může být silný.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

4. Vancouver Canucks



Generální manažer Jim Benning se zasloužil o do té doby nepředstavitelný počin. Dokázal udat předražené veterány Erikssona, Roussela a Beagla a z Arizony přivedl střelce Conora Garlanda. Díky tomu mohl podepsat Eliase Petterssona a Quinna Hughese. Vancouver sice není jasným favoritem na zisk Stanley Cupu, do play off ale postoupit může. Právě Seattle mu bude nově největším soupeřem.

Češi v týmu: Farma - Abbotsford Canucks (AHL) - Karel Plášek (útočník).

5. Los Angeles Kings



Kings se pomalu dostávají z přestavby, která trvá už několik let. Jonathan Quick už není jedničkou v bráně a Anže Kopitar spěje do posledních let svého kontraktu. Z Montrealu Los Angeles zlákalo Phillipa Danaulta, který by měl vyřešit pozici druhého centra, dokud se mladík Quinton Byfield nevyvine v druhého Kopitara. Martin Frk bojoval o sestavu podobně jako loni, avšak nakonec začne na farmě v Ontariu.

Češi v týmu: Farma - Ontario Reign (AHL): Martin Frk (útočník). Rapid CIty Rush (ECHL): Lukáš Pařík (brankář).

6. Calgary Flames



Útok okolo Seana Monahana a Johnnyho Gaudreaua měl být postrachem, místo toho přišel výkonnostní propad a Calgary za posledních šest let nikdy neprošlo přes brány konferenčního čtvrtfinále. Hráči Flames se navíc museli rozloučit s kapitánem Marcem Giordanem, který nově bude zastávat stejnou funkci u nováčka ze Seattlu. Naopak mezi příchozími je i český brankář Dan Vladař.

Češi v týmu: Dan Vladař (brankář).

Brankář Calgary Dan Vladař vyhlíží puk.

7. San Jose Sharks



Tomáš Hertl chce hrát v týmu, který bude bojovat o Stanley Cup. Ještě před pár lety jím San Jose bylo, nicméně tyto časy už jsou pryč. Sharks sice mohou překvapit a do play off se dostat, jenže z Pacifické divize pravděpodobně postoupí pouze tři celky a probojovat se mezi nejlepší trojice bude velmi složité. Pokud se postup vzdálí už v průběhu ročníku, Hertl bude vyměněn.

Češi v týmu: Tomáš Hertl (útočník), Radim Šimek (obránce). Farma - San Jose Barracuda (AHL): Adam Raška (útočník).

8. Anaheim Ducks



Vítězové Calder Trophy 2021 - Kirill Kaprizov

2020 - Cale Makar

2019 - Elias Pettersson

2018 - Mathew Barzal

2017 - Auston Matthews

Anaheim sice nebude pravidelně porážet největší favority, avšak hokejem bude fanoušky bavit. A to díky individualitám jako Trevor Zegras nebo Jamie Drysdale, kteří pronikají z juniorského hokeje. Takový Zegras může aspirovat na Calder Trophy za nejlepšího nováčka sezony.

Češi v týmu: Farma - San Diego Gulls (AHL): Lukáš Dostál (brankář).