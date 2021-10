Palát vystřílel výhru, trefil se i Faksa. Voráček dvakrát asistoval

Po úvodní nečekané domácí prohře 2:6 s Pittsburghem se Tampa Bay představila na ledě Detroitu. Roli velkého favorita vítězové posledních dvou Stanley Cupů sice nakonec ziskem dvou bodů dokázali naplnit, skóre 6:7 po prodloužení však opět šokovalo.

Na divoký zápas, ve kterém Red Wings ještě v 48. minutě vedli 6:3, rozhodně nezapomene forvard Detroitu Tyler Bertuzzi, jenž nasázel hned čtyři góly. První hvězdou však zámořští novináři vyhlásili českého útočníka Lightning Ondřeje Paláta (15:40, 2+0, +/-: 0, 4 střely). Rodák z Frýdku-Místku vstřelil dva góly včetně vítězného ze třetí minuty nastavení.

Završil tak stíhací jízdu svých parťáků, kteří v závěru řádné hrací doby smazali třígólové manko. Vše odstartoval v 54. minutě Ross Colton, v 57. minutě využil přesilovku Nikita Kučerov a klíčovou vyrovnávací akci zařídil v 58. minutě Alex Killorn. Společně se zmiňovanými Bertuzzim (4+0) a Kučerovem (1+3) si z utkání odnesl čtyři zápisy i obránce vítězů Victor Hedman (0+4).

Kromě Paláta se zapsal do produktivity už jen domácí Filip Zadina (16:11, 0+1, -1, 2 střely). Obránce Filip Hronek (25:09, +/-: 0) nebodoval stejně jako zadáci na vítězné straně Jan Rutta (14:35, -2, 1 střela) s Andrejem Šustrem (8:06, -1). Druhý jmenovaný nastoupil po povolání z farmy na základě zranění Zacha Bogosiana.

V prodloužení se rozhodla také partie mezi Rangers a Dallasem. Hostující Stars si vypracovali dvougólové vedení. Gólem do šatny v čase 19:25 otevřel skóre Jacob Peterson a v 27. minutě využil přesilovku český centr Radek Faksa (19:51, 1+0, +/-: 0, 2 střely).

Ještě ve druhém dějství ale vrátili New York do hry nejlepší bek minulé sezony Adam Fox a útočník Chris Kreider. Stav 2:2 pak zůstal nezměněn až do 62. minuty, kdy za hosty rozhodl obránce Miro Heiskanen. V sestavě Rangers nechyběl Filip Chytil (13:13, -1, 1 střela), naopak obránce Libor Hájek byl znova jen mezi nehrajícími náhradníky.

Výsledky:

Nashville Predators Nashville Predators : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Góly:

03:18 Tolvanen (Kunin, Mikael Granlund)

24:36 Josi (F. Forsberg, Duchene)

59:20 Mikael Granlund (A. Carrier, F. Forsberg) Góly:

15:27 McCann (Giordano, Jordan Eberle)

17:33 B. Tanev (Wennberg, Donskoi)

29:54 Wennberg (Barre-Boulet)

58:39 B. Tanev (McCann, Appleton) Sestavy:

Saros (Rittich) – A. Carrier, Josi (C), P. Myers, Ekholm (A), Fabbro, Harpur – Duchene, Johansen, F. Forsberg – Kunin, Mikael Granlund (A), Tolvanen – Tomasino, C. Glass, Cousins – Jeannot, Sissons, Trenin. Hlavní trenér: John Hynes. Sestavy:

Grubauer (Driedger) – Giordano (C), Soucy, A. Larsson (A), Oleksiak, Lauzon, Vince Dunn – Jordan Eberle, McCann, Schwartz (A) – Donskoi, Wennberg, Barre-Boulet – Appleton, Geekie, Donato – Bastian, Sheahan, B. Tanev. Hlavní trenér: Dave Hakstol. Rozhodčí: Ian Walsh, Pierre Lambert. Čároví: CJ Murray, Libor Suchánek Počet diváků: 17159

Florida Panthers Florida Panthers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:4P (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0) Góly:

09:17 Verhaeghe (Barkov)

23:57 Duclair (Vatrano, Forsling)

53:29 Ekblad

55:07 Ekblad (Tippett, Huberdeau)

61:37 Verhaeghe (Barkov, Weegar) Góly:

31:45 D. Heinen (D. Simon, Marino)

38:58 J. Carter (Kasperi Kapanen, Letang)

48:01 Guentzel (J. Carter, Letang)

48:31 Rodrigues (Zucker, Friedman) Sestavy:

Bobrovskij (S. Knight) – Ekblad (A), Weegar, Gudas, Forsling, Montour, Kiersted – S. Reinhart, Barkov (C), Verhaeghe – Tippett, S. Bennett, Huberdeau (A) – Hörnqvist, A. Lundell, Vatrano – Duclair, J. Thornton, Lomberg. Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Letang (A), Dumoulin (A), Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Friedman – Rust, J. Carter (A), Guentzel – Kasperi Kapanen, Rodrigues, Zucker – D. Heinen, Teddy Blueger, B. McGinn – Lafferty, B. Boyle, D. Simon. Rozhodčí: Kozari, Sutherland – Cormier, Flemington Počet diváků: 14 308

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Islanders New York Islanders 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) Góly:

09:15 A. Svečnikov (T. Teräväinen, Bear)

13:57 Fast (Slavin, J. Staal)

26:30 Martinook (Lorentz, Stepan)

31:28 Niederreiter

51:36 T. Teräväinen (A. DeAngelo, A. Svečnikov)

59:18 A. Svečnikov (A. DeAngelo, Aho) Góly:

07:23 Barzal (Palmieri, A. Greene)

20:52 B. Nelson (Beauvillier, Josh Bailey)

34:20 A. Lee (Dobson, Palmieri) Sestavy:

F. Andersen (Raanta) – Bear, Slavin (A), Pesce, Skjei, A. DeAngelo, Cole – M. Nečas, Aho, Kotkaniemi – T. Teräväinen, Trocheck, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Niederreiter – Lorentz, Stepan, Martinook (A). Sestavy:

I. Sorokin (Cory Schneider) – Pulock, Pelech, Dobson, Z. Chára, Mayfield, A. Greene – Palmieri, Barzal, A. Lee (C) – Josh Bailey, B. Nelson, Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Parise – Clutterbuck, Cizikas, Ross Johnston. Rozhodčí: Pochmara, Markovic – Fournier, MacPherson Počet diváků: 18 680

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) Góly:

13:15 D. Brown (Doughty, Kopitar)

19:17 Kopitar (V. E. Tkačov, Doughty)

23:05 Danault (Doughty, Iafallo)

30:13 Kopitar (A. Kempe, Iafallo)

41:47 Doughty (V. E. Tkačov, Kopitar)

55:06 Kopitar (Arvidsson, D. Brown) Góly:

09:00 Theodore (Kolesar, McNabb)

55:43 Stephenson (Dadonov, Martinez) Sestavy:

C. Petersen (Quick) – M. Anderson, Doughty (A), Björnfot, M. Roy, Edler, S. Walker – Arvidsson, Kopitar (C), D. Brown (A) – Iafallo, Danault, A. Kempe – V. E. Tkačov, Vilardi, Kaliyev – B. Lemieux, Lizotte, T. Moore. Sestavy:

Lehner (41. Brossoit) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Dadonov, Patrick, Kolesar – Krebs, Leschyshyn. Rozhodčí: Joannette, Meier – Rody, Knorr Počet diváků: 16 589

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Góly:

06:40 Okposo (Bryson, C. Miller)

17:35 Girgensons (C. Miller, Eakin)

37:05 V. Olofsson (Bryson, J. Skinner)

39:04 Bjork (Girgensons, Hinostroza)

44:29 Tage Thompson (J. Skinner, V. Olofsson) Góly:

29:33 Ch. Wideman (Armia, M. Perreault) Sestavy:

C. Anderson (Tokarski) – Jokiharju, Dahlin, Pysyk, Hägg, C. Miller, Bryson – Hinostroza, Mittelstadt, J. Skinner – V. Olofsson, Tage Thompson, R. Asplund – Okposo (A), Eakin, Girgensons (A) – Caggiula, Cozens, Bjork. Sestavy:

Montembeault (J. Allen) – Petry, Kulak, D. Savard, Chiarot (A), Ch. Wideman, A. Romanov – Caufield, Suzuki, Toffoli (A) – Josh Anderson, Dvorak, Drouin – B. Gallagher (A), Evans, Armia – Lehkonen, C. Paquette, M. Perreault. Rozhodčí: O'Rourke, L'Ecuyer – Berg, O'Quinn Počet diváků: 8 467

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 8:2 (2:0, 3:1, 3:1) Góly:

00:40 Texier (Domi, Gavrikov)

14:05 O. Bjorkstrand (Werenski, J. Voráček)

20:35 Jenner (Domi)

31:10 O. Bjorkstrand (Roslovic, Gavrikov)

34:16 Bean (J. Voráček, Laine)

44:33 Werenski (Laine, O. Bjorkstrand)

48:48 Domi (Sillinger, Peeke)

58:36 Nyquist (Roslovic) Góly:

21:03 Strälman (Crouse, Johan Larsson)

56:46 Keller (Kessel, Gostisbehere) Sestavy:

Merzlikins (Korpisalo) – Bean, Werenski (A), A. Boqvist, Gavrikov, Peeke, Kukan – J. Voráček, Texier, Laine – O. Bjorkstrand (A), Roslovic, Nyquist – Domi, Sillinger, Jenner (C) – Hofmann, Kuraly, E. Robinson. Sestavy:

C. Hutton (K. Vejmelka) – Timmins, Chychrun (A), Strälman, Gostisbehere, V. Söderström, Ljubuškin – Jaškin, Beagle (A), Roussel – Keller, N. Schmaltz, Crouse – Kessel, Ch. Fischer, Ladd (A) – L. Eriksson, Johan Larsson, Dzingel. Rozhodčí: Nicholson, MacDougall – Kovachik, Tobias Počet diváků: 17 813

New York Rangers New York Rangers : Dallas Stars Dallas Stars 2:3P (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1) Góly:

28:43 A. Fox (R. Lindgren, Panarin)

35:54 Kreider (K'A. Miller, Zibanejad) Góly:

19:26 Peterson

26:11 Faksa (M. Heiskanen, R. Suter)

61:38 M. Heiskanen (Jamie Benn) Sestavy:

Šesťorkin (A. Georgijev) – A. Fox, R. Lindgren, Trouba, K'A. Miller, Nemeth, Lundkvist – Kreider, Zibanejad, Lafreniere – Kakko, R. Strome, Panarin – Goodrow, Chytil, J. Gauthier – Reaves, K. Rooney, Dryden Hunt. Sestavy:

Holtby (49. Chudobin) – R. Suter, J. Klingberg, M. Heiskanen, Lindell, Sekera, Hakanpää – Jamie Benn, Seguin, A. Radulov – Peterson, Hintz, Pavelski – M. Raffl, Faksa, Gurjanov – Kero, Glendening, Kiviranta. Rozhodčí: Pollock, South – Murray, Shewchyk Počet diváků: 17 173

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 6:7P (1:0, 3:3, 2:3 - 0:1) Góly:

14:00 Dylan Larkin (Fabbri, Zadina)

20:18 Bertuzzi (Leddy, Seider)

27:52 Bertuzzi (Erne, G. Lindström)

32:29 Bertuzzi (Fabbri, L. Raymond)

44:35 Bertuzzi (DeKeyser, Seider)

47:10 Naměstnikov (M. Rasmussen, Leddy) Góly:

28:08 Palát (Hedman, Kučerov)

35:19 Stamkos (Kučerov, Sergačjov)

36:31 Stamkos (Sergačjov, Kučerov)

53:43 Colton (Černák)

56:25 Kučerov (Hedman, Stamkos)

57:41 Killorn (Hedman)

62:43 Palát (Hedman, B. Point) Sestavy:

Nedeljkovic (Greiss) – DeKeyser (A), Hronek, Leddy, Seider, M. Staal (A), G. Lindström – Bertuzzi, Dylan Larkin (C), L. Raymond – Fabbri, P. Suter, Zadina – Naměstnikov, M. Rasmussen, Erne – Givani Smith, Stephens, Gagner. Sestavy:

Andrej Vasilevskij (B. Elliott) – Hedman (A), Rutta, Černák, McDonagh, Sergačjov, Šustr – Palát, B. Point, Kučerov (A) – Killorn, Cirelli, Stamkos – Maroon, Colton, Perry – M. Joseph, Bellemare, Raddysh. Rozhodčí: Dwyer, Furlatt – Pancich, Kelly Počet diváků: 19 515