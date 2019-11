Takové tempo jsem tu ještě nezažil, vydechl pardubický Blümel po derby

První gól při své premiéře v extraligovém derby si proti němu nachystal devatenáctiletý hokejista Matěj Blümel, když ve 23. minutě využil chyby Mislava Rosandiče a poslal Pardubice do vedení 2:1.

„Dobře jsme napadali, hezky jsme drželi střední pásmo, a když to takhle děláme půl zápasu, tak pak z toho něco je. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli, i za ten gól. V prvním derby, to je super,“ byl po utkání spokojený Blümel.

Jeho tým skutečně duel s Hradcem sehrál s naprostým přehledem. Možná, že šlo o vůbec nejlepší výkon Dynama v letošní sezoně.

„Ze začátku na nás Hradec docela vletěl. Pro mě osobně to bylo hodně těžké, protože takové tempo jsem ještě v extralize nezažil, ale myslím, že od druhé třetiny už jsme měli víc šancí, dobrou obranu a vyplynula z toho naše výhra,“ uvažoval Blümel. „Když jsem viděl, jak jsme do toho zápasu nastoupili, že jsme vydrželi těch deset minut a pak jsme dali gól, tak jsem fakt věřil, že uspějeme,“ dodal.

Nedá se říct, že by Pardubice v minulých utkáních hrály nějak špatně, ale nedávaly góly. V Hradci se naopak sešlo všechno: Dynamo nebylo ustrašené, hrálo aktivně, napadalo, střílelo, ale hlavně mělo i potřebné štěstí: Johan Harju skóroval „šajtlí“ po skrumáži před brankou, Blümel zachytil zmíněnou rozehrávku, hráči dobře tečovali... A když se k tomu navíc ještě přidal parádní a jistý výkon brankáře Ondřeje Kacetla, výhra prakticky „neměla kam“.

„Od určitého momentu jsme už teoreticky nemuseli dát ani gól. Nám prostě stačilo jen dobře bránit, to jsme splnili, vyhráli jsme derby, a to se počítá,“ přisvědčil Blümel.

Důležitá byla ještě jedna věc. Že se Dynamo nenechalo po pěti prohrách v řadě otrávit a pořád v sebe věřilo.

„Bylo to však frustrující, máme strašně střel a prostě jsme nemohli dát góla. Pořád si to říkáme na tréninku: víc chodit do brány, víc se tlačit před brankáře, aby nám tam něco spadlo... Tohle je odměna a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přál si Blümel.

Optimistický mladíček si k tělu nepustil ani střevní chřipkovou epidemii, která se kabinou pardubických hokejistů náhle prohnala minulý týden. Navrátilec z americké USHL byl jediným z „áčka“ Dynama, který s juniorkou mohl naskočil do utkání v Karlových Varech (0:8).

„Mně naštěstí nic nebylo. Po domluvě s trenéry jsem měl hrát i za juniorku, protože jsme vůbec nevěděli, jestli budeme schopni v tom týdnu nastoupit k nějakému utkání v extralize. Nakonec jsme byli, takže jsem odehrál všechno, abych byl ready na příští týden na reprezentaci,“ popisoval Blümel.

V pondělí odpoledne se totiž hlásil v Praze na srazu „dvacítky“, se kterou ve čtvrtek v poledne odlétá na Turnaj čtyř zemí do finských Helsinek. Český nároďák postupně vyzve Švédsko, domácí Finy a na závěr Rusko.

„Výhra v derby je pro mě před turnajem skvělým povzbuzením. Na sraz se moc těším, doufám, že tam uděláme dobrý výsledek,“ vyhlížel Blümel další starty v dresu se lvíčkem na prsou. Má jich už 68.