POHLED: Vývoj v extralize leccos naznačuje aneb vítězové a poražení

Je odehráno sedmnáct kol, tedy něco přes jednu čtvrtinu základní části, takže dosavadní výkony, výsledky a celkově čísla jednotlivých týmů mají určitou relevanci.

Ne, po sérii jedenácti vítězství z posledních dvanácti duelů nemůže nikdo pochybovat o tom, že Sparta musí mít letos reálně ty nejvyšší ambice. Nasvědčuje tomu řada indicií od sehranosti týmu, schopnosti všech formací dávat góly, vyrovnanosti gólmanské dvojice, zlepšující se obrany až přes silnou podporu fanoušků.

Podobné tvrzení naopak neplatí o Liberci, dlouhodobě úspěšném týmu, jenž letos trochu zůstává za očekáváním a v tabulce mu patří až sedmé místo. A to především díky zlepšeným výkonům před začátkem reprezentační přestávky, jinak by bylo hůř - Bílí Tygři totiž předtím prohráli pět duelů za sebou. A to nevěstí nic dobrého, tak dlouhý výpadek by špičkový tým postihnout neměl.

A popravdě: žádné nadšení nebo euforie nepanuje ani v mistrovském Třinci, jenž střídá lepší výsledky s těmi horšími. Zatím to od svěřenců kouče Václava Varadi rozhodně nejsou přesvědčivé výkony a nejvíc vypovídající jsou nedávné prohry s hlavními konkurenty: doma se Spartou 2:3 a výprask v Plzni 1:6.

À propos Západočeši: ti jsou rozhodně pozitivním úkazem nové sezony a z velké míry za to vděčí mimořádnému Milanu Gulašovi. Kritici mohou namítat, že nemá mezinárodní parametry, že se pořádně neprosadil v zahraničí, nicméně jeho kvality rozhodně převyšují extraligové poměry. Sedmnáct gólů a 32 bodů v šestnácti zápasech jeho výjimečnost zkrátka nezvratitelně potvrzují.



Příjemným překvapením je Mladá Boleslav, jež po letech začíná konečně naplńovat ambice, a především Karlovy Vary, od nichž se čekalo, že se budou plácat na spodku tabulky. Tam naopak dál živoří Pardubice, tradiční klub, jenž se v minulé sezoně zachránil za minutu dvanáct v baráži a který letos straší hrozba přímého sestupu.

Ta je opravdu děsivá, neb soupeři mají sílu. Kladno s Jágrem v sestavě všechny vyvádí z omylu o jasném pádu do první ligy (herním projevem a sebevědomím to spíš vypadá na postup do předkola play off), Litvínov vzhledem ke kvalitě kádru nejspíš také bude stoupat, a tak se pardubická naděje skýtá ve Zlínu. Ten je zatím stejně zoufalý a naděje na zlepšení mizerná.

A co ti zbylí? Kometa se drží svého standardu, od Hradce Králové se s příchodem trenéra Růžičky očekává vzestup mezi šestku, Vítkovice drží pozice zaručující předkolo, o které bude letos muset tuze bojovat Olomouc, jež dlouhé sezony překvapovala, ale teprve teď jí dochází šťáva.