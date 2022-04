Čím víc gólů dáme... Na takový zápas jsme čekali celou sérii, řekl Daňo

Slovenský útočník se trefil po šesti zápasech, přičemž úvodní dva finálové proti Pražanům kvůli zranění vynechal.

Na předešlý gól, který jste dal ve čtvrtfinále s Vítkovicemi, vám také nahrával Martin Růžička. Takže jste už dokonale sehraní?

S Růžou hrajeme v podstatě celou sezonu. Dneska mě tam dvakrát parádně našel. Jsem rád, že mi to tam padlo, ale nejvíce jsem vděčný za to, že jsme utkání ubojovali jako mužstvo.

Všechny tři góly, které jste dostali, byly hodně smolné. První přes celé hřiště, druhý po teči a při třetím Kacetl puk zřejmě neviděl...

Stane se. Káca (Ondřej Kacetl) nás držel celou sezonu i play-off, takže mu nemáme co zazlívat. Takové góly padají. Jako mužstvo jsme se ale semkli. Mazymu (Marku Mazancovi), když nastoupil, jsme pomohli a on nám. Byl to super zápas od všech kluků. Důležité bylo, že jsme převážně pořád vedli, protože když jsme v předchozích zápasech dotahovali, nedařilo se nám to ustát v hlavě.

Zdálo se, že hrajete útočněji než v předešlých střetnutích. Bylo to tak?

Šli jsme do utkání s tím, že na domácím ledě před vlastními fanoušky chceme diktovat tempo. To se podařilo. Hned na začátku jsme převzali iniciativu, dali první gól. Pak přišly ty smolné, které jsme dostali. Ale nesklopili jsme hlavu, a i když jsme pak vedli o tři góly, nepolevili jsme. Stále jsme tlačili, nečekali jsme jen ve středním pásmu. Vyšlo nám to. Když v této taktice vytrváme, věřím, že uspějeme.

Možná bylo na čase ukázat i útočnou sílu, protože zatím jste převážně vyhrávali obranným stylem, ne?

Takto jsme to nastavili, vše jsme do puntíku splnili. Ukázali jsme si, že naše hra není dobrá jen v defenzivě. Utrhli jsme se a věřím, že nějaké góly jsme si pošetřili i do dalších zápasů. Je jedno, jestli to ubojujeme o gól, nebo nám vyjde takové krásné skóre jako dnes, abychom utkání v klidu dohrávali. Jako mužstvo jsme hráli výborně a byli jsme odměněni.

Byly zlomové dva góly, které jste dali během 33 vteřin v úvodu druhé třetiny a získali jste náskok 4:2?

Čím víc gólů dáme, tím větší šanci na výhru máme (usmívá se). Na soupeřích ale bylo vidět, že jsou frustrovaní, chtěli vyvolávat potyčky, ale zvládli jsme to v hlavách a ze šarvátek jsme odcházeli. Je to jejich hra, na kterou jsme připraveni. Zvládli jsme to.

Pomohla vám i výměna centrů, kdy ve vašem prvním útoku Petra Vránu nahradil Tomáš Marcinko?

Trenér to tak vyhodnotil a vyšlo mu to. Takže asi dobrý tah.

Mohli jste ve třetí třetině za stavu 7:3 ušetřit i nějaké síly před šestým zápasem v Praze?

Hrálo se nám dobře, s lehkostí, ale stále jsme byli aktivní. Sil nám moc neubývalo. Věřím, že jsme na další zápasy dobře připraveni.

Tým, který za stavu 2:2 vyhrál páté finálové utkání, dosud pokaždé urval i titul. Bylo to klíčové utkání?

Věděli jsme, že získat mečbol je důležité. A byl to z naší strany výborný zápas, na který jsme čekali celou sérii. Neměli jsme dobré úvody zápasů, ale tentokrát jsme fungovali hned od začátku a hráli týmově celých šedesát minut. Věřím, že v Praze se toto pravidlo potvrdí a budeme se domů vracet s pohárem. Pokud budeme hrát jako dnes, zvládneme to.