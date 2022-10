Udělal jsem díru do ledu a byl z toho hattrick, smál se třinecký Daňo

„Jsem rád, že to přišlo v tomto období, kdy se trochu trápíme a doma se nám zatím nedařilo,“ řekl Daňo. „Nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Byl to úžasný týmový výkon. Podržel nás Mazy (brankář Mazanec).“

Pokud jde o jeho góly, podotkl, že na co sáhl, to spadlo do branky...

Při prvním a druhém gólu zazvonila tyč. Byly to milimetrově přesné střely?

Asi ano (směje se). Zkusil jsem to dát na bránu a v prvním případě brankář asi puk neviděl, šel na kolena a prošel mu okolo uší. Ten druhý jsem střílel na vyrážečku podobně jako v poslední třetině, kdy už tam byl druhý gólman a ten to chytil. Ty tyčky hrály se mnou. Věřím, že branka zůstane na svém místě i do dalšího zápasu.

Ke druhému gólu vám pomohla i chyba obránce Zileho, že?

Bekovi se puk zamotal pod nohy a dostal se ke mně. Bylo cítit, že se kotouče ke mně odrážejí.

A ten třetí gól, který jste dal z velkého úhlu?

Zkusil jsem puk poslat mezi nohy brankáře, nějak ho tam propasírovat. Když má člověk v tom zápase takové štěstí, tak mu to tam spadne i pod ledem.

Gólman Zajíček měl ale beton na ledě, a přesto puk do branky prošel. Mířil jste?

Ráno jsem tam dělal díru do ledu (směje se). Někdy se stane, že se gólman nahne dopředu a je z toho trochu mezera pod betonem, tam to prošlo. Mám radost z prvního hattricku a věřím, že nebude poslední.

Gólů jste ale mohl dát i více, že?

Mohl, ale je třeba si něco pošetřit i do dalších zápasů. Dneska to stačilo, jsem za to vděčný. Věřím, že příště zase pomohu góly nebo asistencemi a budeme dobře naladěni, že v dalších domácích zápasech, které nás teď čekají, nasbíráme co nejvíce bodů a potěšíme fanoušky.

Našel ve vás Třinec nového střelce?

Těžko říct, ale asi potřeboval někoho, kdo by se té role chopil. Momentálně to jsem já, ale určitě se přidají i další chalani a bude nás střelců víc.

TELH stats @telhstats ⏲️ Marko Daňo z @hcocelaricz vytvořil nový rekord @telhcz (1993–2022). Svůj hattrick proti @hcvlitvinov zvládl do času utkání 7:17, tj. nejrychleji v historii soutěže. Dosud nasekal 3 góly v nejkratším úseku po začátku zápasu Jaroslav Bednář (@HCSlavia). Lukáš Filipec https://t.co/SDJpnQnpBp oblíbit odpovědět

V minulé sezoně jste dal deset gólů, nyní v osmi utkáních osm. Jedete na střelecký rekord?

Našlápnuto mám dobře, ale musím jít dál s pokorou a dělat i ty malé věci dobře. Pak budu odměněný.

Hecujete se s otcem Jozefem, který v Třinci hrál v devadesátých letech a také byl výtečný útočník?

Zatím mi nic neříkal. Byl rád, že mám dobré zápasy a že se mi dařilo střelecky i bodově. Teď je určitě rád za ten hattrick, ale asi bude mít na cestu domů méně peněz, protože ve vipce bude muset všem platit. Ale nějak se vyrovnáme.

Tušíte, jestli váš otec dal za Třinec rovněž hattrick?

Řekl bych, že ano, ale nevím. V jeho době, v těch starších časech, bylo jednodušší dát gólmanům tři góly.

Jozef Daňo vstřelil v Třinci tři góly bez jednoho dne přesně před 23 roky Plzni...

Tak to máme dobře načasované.

Jak vám pomohlo úterní utkání Ligy mistrů v Davosu (0:4), ve vysokohorském prostředí?

Asi jsme dobře natrénovali, roztáhli plíce, nohy šly lépe. Hrálo se nám fajn, ale teď si užijeme večer a od zítřka se připravujeme na odvetu s Davosem (v úterý). I když v tom zápase už o nic nepůjde, tak moc dobře víme, že jak k němu přistoupíme a jak ho odehrajeme, tak budeme pokračovat příště v lize. Věřím, že se dobře naladíme.