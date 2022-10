Už bylo načase, těšila Hudáčka výhra i první gól v dresu Třince

Úlevně po něm zvedl hlavu nahoru... „Poděkoval jsem tam tomu nahoře a jdeme dál,“ řekl Hudáček.

Ke stropu Werk Arény se díval i chvíli předtím, když mu před odkrytou brankou puk přeskočil hokejku. „No nic, řekl jsem si, že přijde další šance.“

V koncovce jste se zatím hodně trápili. Může vás ta výhra nakopnout i střelecky?

No jasné. Jsme rádi, že Marko pokračuje (Daňo dal Litvínovu hattrick a s osmi góly je nejlepší střelec týmu – pozn. red.). Konečně jsem se trefil i já a doufám, že se přidají i další a půjde nám to lépe a lépe.

Co vám chybělo k tomu, abyste se střelecky prosadil dříve?

Ten gól... (směje se) Ale jasně. Nevím, kolik tyček jsem trefil. Někdy to tak bývá, že člověk nedá a potom přijde nějaký gól, který ani nečeká. Voža (Voženílek) pěkně zvedl hlavu, našel mě a já mu mohl jenom poděkovat.

Nesl jste těžce, že se vám nedaří střelecky, anebo jste typ hráče, který si to nepřipouští?

Nedávám veřejně najevo, že se mi nedaří, dusím vše v sobě a přemýšlím nad tím. Studuju svou hru, své šance pořád dokola každý den. Takže jsem rád, že to konečně přišlo.

Proti Litvínovu jste se vrátil do formace k Marko Daňovi a Andreji Nestrašilovi, s nimiž jste odehrál část přípravy. Navázali jste na výkony z před sezony?

Ano, v přípravě jsme hráli docela dobře, ale pak se vrátili (z marodky) nějací hráči a trenéři sestavu poměnili, protože měli jinou představu o složení formací. Jsme rádi, že jsme udělali, co od nás trenéři očekávali, a prosadili se i gólově.

Co říkáte na hattrick Marko Daňa během necelých šesti minut?

Už v přípravě, od prvního zápasu je vidět, že je hladový, střílí z každé pozice. Když má člověk horkou hokejku, tak dá gól, jako Marko ten třetí Litvínovu (z velkého úhlu), ze všeho. Doufám, že tak bude pokračovat, a přeju mu, aby měl co nejlepší sezonu a vydrželo mu zdraví.

V úterý od 17.30 hostíte v Lize mistrů Davos. Jak to utkání pojmete, když už nemáte šanci postoupit?

Jsme profesionální sportovci, takže se zase co nejlépe připravíme, abychom ten zápas zvládli. Je jedno, zda je to Liga mistrů, nebo extraliga. Doufám, že náš domácí výkon bude lepší než před týdnem v Davosu (0:4) a potěšíme fanoušky.