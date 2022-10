Třinec opět prohrál a v LM skončí ve skupině, zápas Sparty byl kontumován

Třinečtí potřebovali v souboji proti lídrovi průběžné tabulky, s nímž své vystoupení v soutěži pro tuto sezonu za týden také uzavřou, nutně uspět, jenže plány začaly brát za své už v první desetiminutovce. V polovině osmé minuty poslal švýcarský tým do vedení Paschoud, hned o dvě a půl minuty později navíc zvýšil Corvi.

Snížit mohl záhy Dano, jenže gólmana Aeschlimanna v souboji tváří v tvář nepřekonal. A stejně dopadl o chvilku později i Hudáček, když zazvonil pouze na brankovou konstrukci. Slezané následně neuspěli ani v první přesilovce zápasu.

Zkraje druhé části měl další velkou možnost při další přesilovce Ocelářů Hudáček, jenže ani tentokrát nulu na kontě svého týmu neodmazal. Ve 25. minutě naopak překvapil Mazance pohotovou dorážkou Schmutz. Oživit naděje hostů nedokázal ani Ročák, ve 31. minutě ale rozjásal domácí při přesilovce Wieser a bylo to už 4:0.

Chvilku nato zamířil do třineckého brankoviště dnešní náhradník Kacetl. Ve zbytku utkání sice uhájil čisté konto, ale Třinci to nebylo nic platné, když na jeho kontě už zůstala nula až do samotného závěru. Na druhé straně zachránila Kacetla po Egliho akci tyčka.

Dnešní zápas hokejové Ligy mistrů mezi Jukuritem a Spartou byl kontumován s výsledkem 3:0 pro finský tým. Pražané kvůli poruše letadla na sever Evropy neodletěli. Ve městě Mikkeli je přitom čekal důležitý souboj pro vývoj skupiny, bez boje přišli o naději na postup.

„Utkání musí být zrušeno kvůli skutečnosti, že nebylo možné přeložit zápas a odehrát ho podle pravidel Ligy mistrů během příštích 24 hodin. V souladu se sportovními řády Ligy mistrů je zápas vyhodnocen s výsledkem 3:0 ve prospěch Jukuritu Mikkeli,“ uvedlo vedení soutěže na webu.

Třinečtí hokejisté po porážce v Lize mistrů

Pražané měli k utkání základní skupiny A, jehož začátek byl stanoven na 18 hodin, odletět dnes. Pro Spartu a její postupové ambice to měl být zásadní souboj. Za suverénní Luleou ze třetího místa ztráceli na druhý Jukurit tři body a právě dnešního soupeře vyzvou i v posledním kole ve skupině. Nyní však už bez šance odvrátit brzké vyřazení.

„Moc nás mrzí, že jsme se nemohli o postup do play off utkat na ledě. Veškeré úsilí a pozornost nyní zaměříme na úspěch v extralize,“ reagoval na kontumaci asistent trenéra Patrik Martinec na klubovém webu.

„Technická závada na letadle bohužel nešla v krátkém časovém horizontu opravit. Udělali jsme maximum pro zajištění náhradní letecké dopravy a odehrání zápasu do 24 hodin. Bohužel se ale nepodařilo dohodnout na náhradním termínu,“ doplnil tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský.

„Jednalo se o charterový let od společnosti, kterou jsme využili poprvé, a to na doporučení samotné Champions League. Šlo o problém neslučitelný se včasným doletem do Mikkeli,“ uvedl Táborský již během dne pro ČTK.

Problémy s leteckou dopravou měli v poslední době vedle hokejistů Sparty například také fotbalisté Slovácka. Když se 24. srpna chystali na cestu k odvetě Konferenční ligy do Stockholmu, měli odletět dopoledne, nakonec však letěli ve stejný den až večer.

Shodou okolností rovněž při cestě na sever Evropy měla o pět měsíců dříve potíže i fotbalová reprezentace. Národní tým měl tehdy 22. března odpoledne odletět do Stockholmu k utkání semifinále play off kvalifikace mistrovství světa. Kvůli technické závadě na stroji ale museli čeští fotbalisté změnit plány, přenocovali ještě v Praze a odletěli následující den dopoledne.

Sparta prozatím získala ze čtyř střetnutí v letošním ročníku soutěže pouze tři body, když výhrou 6:2 oplatila dánskému Aalborgu porážku z úvodního kola.

Poté v zápasech se švédskou Luleou dvakrát padla, konkrétně 2:3 a 2:5. Proti Jukuritu by měla odehrát zbývající zápas v základní skupině.

1. Lulea 5 5 0 0 0 20:10 15

2. Jukurit Mikkeli 5 3 0 0 2 16:12 9

3. Sparta Praha 5 1 0 0 4 12:16 3

4. Aalborg 5 1 0 0 4 9:19 3

Hokejová Liga mistrů

Skupina H

HC Davos : HC Oceláři Třinec 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Góly:

07:27 Paschoud (Knak)

09:57 Corvi (Nordstrom)

24:11 Schmutz (Fora)

30:26 Wieser (Rasmussen, Bristedt) Góly:

Sestavy:

Aeschlimann (Senn) – Wellinger, Jung, Dahlbeck, Fora, Paschoud, Egli, Barandun – Nordström, Corvi, Ambühl, Bristedt, Rasmussen, Stránský, Nussbaumer, Prassl, Wieser, Frehner, Knak, Egli, Schmutz Sestavy:

Mazanec (Kacetl) – Jeřábek, Čukste, Jaroměřský, Zahradníček, Zeleňák, Ročák – Voženílek, Marcinko, Růžička, Nestrašil, Roman, Hrehorčák, Daňo, Hudáček, Kurovský, Chmilewski, Dravecký, Svačina Rozhodčí: Tobias Björk, Micha Hebeisen – David Obwegeser, Thomas Wolf Počet diváků: 3536

Belfast Giants : Skelleftea AIK 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) Góly:

20:15 Owre (Ruopp)

22:17 Ruopp (Soy, Bast) Góly:

16:18 Lindholm (Lindhölm, Wingerli)

47:52 Sandberg (Jonsson)

57:03 Wingerli (Nilsson)

58:40 Wingerli (Sandberg, Pudas) Sestavy:

Jones (Whistle) – Bast, Ruopp, Raine, Cullen, Baum, Foley – Cooper, Conway, Goodwin – Gilbert, Lake, Mcauley – Butcher, Owre, Soy – Angeli, Garside, Long Sestavy:

Lindvall (Hellnemo) – Pudas, Forsfjäll, Salomonsson, Lunderg, Granberg, Nilsson, Vuollet, Sandin-Pellika – Lindström, Lindholm, Wingerli – Sanderg, Johnsson, Hugg – Lindholm, Linström, Keilin – Vesterlund, Sundvik, Stenman Rozhodčí: Baca, Dalton – Rodger, Carmichael Počet diváků: 2 647

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Davos 5 4 0 0 1 20:11 12 2. Skelleftea 5 3 1 0 1 19:13 11 3. Třinec 5 1 0 2 2 12:15 5 4. Belfast 5 0 1 0 4 9:21 2

Skupina A

Aalborg Pirates : Lulea Hockey 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Góly:

25:44 Boesen (Ladehoff, Knudsen) Góly:

12:19 Komarek (Mattsson)

23:06 Mužík (Honka, Shinnimin)

25:21 Pyrochta (Rask) Sestavy:

Sørensen (Lillie) – Koch, Carstensen, Knudsen, Nielsen, Carroll, Frederiksen – Jul Korsgaard, Jakobsen, Kabanov, Højbjerg, Bjorkstrand, Gooch, Spelling, Ladehoff, Boesen, Rollin Carlsson, Anker, Marcussen, Nielsson Sestavy:

Ward (Lassinantti) – Pyrochta, Honka, Själin, Andersson, Hannu, Sellgren – Mužík, Connolly, Shinnimin, Brännström, Nikupeteri, Emanuelsson, Komarek, Mattsson, Rask, Kant, Berglund, Stefancik Rozhodčí: Persson (SWE), Frandsen (DEN) – Krøyer (DEN), Haurum (DEN).

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Lulea 5 5 0 0 0 20:10 15 2. Jukurit Mikkeli 5 3 0 0 2 16:12 9 3. Sparta Praha 5 1 0 0 4 12:16 3 4. Aalborg 5 1 0 0 4 9:19 3

Skupina D

Rögle BK : ZSC Lions 3:2P (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0) Góly:

02:30 Sheen (Rosdahl)

34:16 Everberg (Tambellini, Wallinder)

61:35 Stal Lyrenäs Góly:

48:15 Andrighetto (Lehtonen, Riedi)

58:44 Lammikko (Andrighetto, Hollenstein) Sestavy:

Rifalk (Clang) – Kapla, Sund, Mozík, Wallinder, Jonsson, Lesund, Sjödin, Engström – Zaar, Tambellini, Everberg – Bengtsson, Ferguson, Edström – Stal Lyrenäs , Kasper, Larsson – Rosdahl, Niederbach, Sheen. Sestavy:

Hrubec (Waeber) – Weber, Lehtonen, Kukan, Martin, Baltisberger, Geering, Baechler, Trutmann – Riedi, Wallmark, Andrighetto – Bodenmann, Lammikko, Hollenstein – Bachofner, Diem, Sigrist – Sopa, Schappi, Truog. Rozhodčí: E. Druseiks, M. Holm – L. Lundgren, A. Svensson

GKS Katowice : Fehérvár AV19 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Góly:

27:43 Pulkkinen (Lehtonen, Mikkola)

39:14 Fraszko (Monto) Góly:

7:44 Hári (O ́Brien)

23:25 Findlay (Petan)

25:36 Mihály (Szabó)

59:56 Hári Sestavy:

Murray (Miarka) – Kolusz, Rompkowski, Wanacki, Mikkola, Kruczek, Wajda, Macias, Musioł – Fraszko, Monto, Magee – Bepierszcz, Lehtonen, Hitosato – Olsson, Pulkkinen, Blomqvist – Prokurat, Smal, Ciepielewski Sestavy:

Roy (D. Horváth) – O ́Brien, Nilsson, Fournier, Campbell, Stipsicz, Szabó, Betker, M. Horváth – Newell, Hári, Kuralt – Erdely, Findlay, Petan – Vertes, Bartalis, Terbócs – Retfalvi, Németh, Mihály Rozhodčí: Hronský (SVK), Kozłowski – Nenko, Gerne (POL) Počet diváků: 1180

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Rögle 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Curych 5 3 0 2 0 20:8 11 3. Székesfehérvár 5 1 0 0 4 8:23 3 4. Katovice 5 0 1 0 4 10:20 2

Skupina E

Ilves Tampere : Stavanger Oilers 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Góly:

01:01 Oden (Mantykivi, Lancaster)

07:17 Ikonen (Sebok, Lancaster)

07:51 Tikka (Salmela, Aho)

49:35 Oden Góly:

24:03 Kissel (Gervais, Lefebvre) Sestavy:

Langhamer (Málek) – Mašín, Czuczman, Lancaster, Parikka, Latvala, Loof, Aho, Salmela – Ikonen, Sebok, Nyman, Oden, Mantykivi, Tuulola, Räty, Kontiola, Pakkila, Ruokonen, Tikka, Mieho. Sestavy:

Holm (Partanen) – Lefebvre, Ulriksen, Klavestad, Sveum, Rokseth, Aarthun, Higson, Henriksen – Gervais, Beck, Kissel, Kristiansen, Strandborg, Mauldin, Karlsen, Berg-Paulsen, Hoff, Bittner, Faret, Hurrod. Rozhodčí: Cristian Borga (SUI), Kristian Vikman (FIN) – Tommi Niittylä, Lauri Nikulainen (oba FIN)

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Fribourg-Gottéron 4 3 0 0 1 8:3 9 2. Salcburk 4 0 3 1 0 10:8 7 3. Ilves Tampere 5 1 1 1 2 10:10 6 4. Stavanger 5 1 0 2 2 6:13 5

Skupina F

Färjestads BK : Comarch Cracovia 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Góly:

05:05 Berglund (Westfalt)

18:17 Lundh (Viksten, Johansson)

23:58 Viksten (Johansson)

46:11 Tornberg (Jakobsson)

51:09 Elie (Nyström) Góly:

34:36 Kapica (Ježek) Sestavy:

Hidelby (Tomkins) – Nyström, Lennström (A), Tornberg, Bergqvist, Göransson, Berglund – Lindqvist, Ejdsell (A), Lawner – Björklund, Elie, Äslund – Vikstein, Johansson (C), Lundh – Forsell, Westfält, Jakobsson Sestavy:

Stojanovič (Zabolotny) – Kinnunen, Ježek (A), Němec, Husák, Gula (C), Šaur, Kapa, Tynka – Sawicki, Rác, Kasperlík – Kapica (A), Michalski, Wronka – Csamangó, Račuk, Brynkus – Dziurdzia, Arrak Rozhodčí: Christensen (DEN), Eriksson (SWE) – Jonsson (SWE), Persson (SWE)

EC Villach SV : Straubing Tigers 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Góly:

12:10 Sabolič (Desjardins, Hughes) Góly:

33:04 Leier (St.Denis, Lipon)

44:41 Lipon (Scheid, Manning)

59:42 Leier Sestavy:

Lamoureux (Schmidt) – Kulda, Després, Lindner, Mattinen, Moderer, Joslin – Richter, Desjardins, Tomaževič – Sabolič, Collins, Hughes – Rebernig, Rauchenwald, Lanzinger – Grafenthin, Maxa, Wallenta. Sestavy:

Miska (Bugl) – Scheid, Manning, Lampl, Brandt, Bourque, Kohl, Klein, Zimmermann – Akeson, Connolly, Tuomie – Turnbull, Adam, St.Denis – Lipon, Zengerle, Leier – Eckl, Brunnhuber, Schönberger. Rozhodčí: Staňo (SVK), Smetana (CZE) – Nothegger, Seewald (AUT) Počet diváků: 4500

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Färjestad 5 4 0 0 1 22:8 12 2. Straubing 5 4 0 0 1 16:11 12 3. Villach 5 1 0 0 4 10:18 3 4. Cracovia Krakov 5 1 0 0 4 9:20 3

Skupina G

Grenoble Bruleurs de Loups : Frölunda HC 2:10 (0:5, 1:2, 1:3) Góly:

38:44 Deschamps (Hardy)

54:36 Hardy (Fabre, Nehring) Góly:

04:30 F. Johansson (Grönlund, Carlsson)

07:13 Lasch (Carlsson, Rosselli-Olsen)

13:36 Innala (Carlsson, Lasch)

13:53 J. Nillson (Greco, P. Johannson)

18:51 Lenc (J. Nillson, Greco)

20:51 Innala (F. Johansson, Grönlund)

21:40 Hasa (Rosseli-Olsen, Lasu)

47:51 Johansson (Lasu)

56:31 Rosseli-Olsen

57:45 Carlsson (Lasch) Sestavy:

Štěpánek (21. Garnier) – Hardy, Lamarche, Rouhiainen, Jalasvaara, Raymond, Pascal – Treille, Champagne, Fleury – Fabre, Deschamps, Aubin – Poukkula, Nehring, A. Dair – Quattrone, F. Dair, Koudri, Munoz Sestavy:

Dichow (L. Johansson) – Lindbohm, Hasa, F. Johansson, Grönlund, P. Johansson, T. Nilsson, Nordsäter – Lenc, Lundqvist, Friberg – Innala, Carlsson, Lasch – Rossell-Olsen, Lasu, Mursak – M. Dower Nillson, J. Nilsson, Greco Rozhodčí: Tscherrig, Furet – Goncalves, Constantineau Počet diváků: 3 415