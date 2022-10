Zohorna vede bodování: Jsem nadšený, ale větší radost mám z týmových výher

„Je to super. Nemusíme balit a jezdit dálky. Skoro dva týdny v kuse jsme vlastně jen doma, takže to má jen pozitiva. Samozřejmě nás potom čeká i série venkovních zápasů (v úvodu listopadu se Dynamo představí čtyřikrát venku), ale teď je to příjemné,“ pochvaloval si pardubický útočník Tomáš Zohorna na klubovém YouTube kanálu po posledním utkání s Vítkovicemi.

V něm Pardubice uhájily první místo v tabulce. Vyhrály 2:1 a soupeře téměř vygumovaly díky perfektně nastavenému systému. Ostravané sice měli pětadvacet střel na branku, ale snad žádná kromě nechytatelné dorážky Rastislava Deje nenadělala gólmanovi Romanu Willovi větší problémy.

„Vítkovice hrály taky moc dobře, ale připravili jsme se na ně a znovu jsme ukázali, že máme kvalitní tým. Do puntíku plníme trenérské pokyny a všechno klape, takže jsme spokojení,“ říkal Zohorna.

Pardubický útočník Tomáš Zohorna překonává vítkovického brankáře Aleše Stezku a střílí vítězný gól.

Sám má asi důvodů ke spokojenosti ze všech nejvíc, od začátku sezony jednoznačně plní očekávanou roli. V osmi zápasech vstřelil osm gólů, na další čtyři přihrál a vede bodování celé extraligy.

„Jsem nadšený. Ale hodnotit moje výkony můžeme až za nějakých čtyřicet zápasů. Větší radost mám, když si můžeme po utkání na ledě zazpívat s fanoušky a zaradovat se v kabině. Budeme se snažit, aby to tak bylo každý zápas,“ slíbil Zohorna.