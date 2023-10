Září na ledě, mimo něj investuje. Rusové měli drahá auta, na benzin jim nezbylo

Ale proč by to dělal?

Dynamo zase šlape, on sype góly. Reportéři MF DNES po rozjezdu extraligy zvolili třiatřicetiletého útočníka hráčem měsíce. Radilův svět neohraničují hokejové mantinely. V nevšedním rozhovoru diplomovaný inženýr hovoří o investicích nebo živobytí v Rusku a Americe.

Za co jste utratil první výplatu?

Možná to překvapí, ale uspořil jsem ji. Bylo mi osmnáct, když jsem tehdy se Zbyňkem Kusým v Pardubicích podepsal první smlouvu. Dostal jsem 15 tisíc, vložil jsem si je do peněženky a žil jsem spokojeně dál. Asi až po půl roce jsem si koupil auto, Renault Clio.