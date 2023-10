Volby jsou v Polsku pryč a velkoobchodní cena benzinu začíná opět růst

Ve čtvrtek stoupla velkoobchodní cena bezolovnatého benzinu o 24 zlotých a v pátek přidala dalších 21 zlotých na 4 799 zlotých (přibližně 26,50 korun), což jsou nejvyšší cenové nárůsty od 12. srpna letošního roku. Velkoobchodní ceny v uplynulých dnech stouply i přesto, že polská měna po volbách citelněji posílila. Informoval o tom server NotesFromPoland.

„Je zřejmé, že Orlen začal své ceny stanovovat reálněji. I tak jsou ale velkoobchodní ceny stále nižší, než jaká je situace na trhu,“ uvedl energetický analytik Robert Tomaszewski z think-tanku Polityka Insight.

Se snižováním cen začal státní energetický gigant Orlen už na konci srpna. Až do říjnových voleb však energetická skupina opakovala, že se o žádné umělé snižování cen nejedná. Vyvracela tak tvrzení řady odborníků, kteří Orlen obviňovali z účasti v marketingové kampani polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost.

Do 3. října se velkoobchodní cena pohonných hmot snížila až o 12,7 %, a to i přesto, že ve většině ostatních zemí Evropské unie tyto ceny rostly, a to z důvodu rostoucí ceny ropy na mezinárodních trzích i kvůli oslabující polské měně. Snížila se i cena na čerpacích stanicích, a to až o 10 procent.

Polské ceny benzinu a nafty byly tak atraktivní, že do země opakovaně jezdila celá řada cizinců s kanystry. Někteří Poláci využili této situace k vytvoření zásob.

I přes zdražení z posledních dnů ale zůstává velkoobchodní cena benzinu v Polsku stále pod úrovní z konce srpna, kdy se začaly ceny propadat. Vedení společnosti Orlen k tomu ale říká, že růst je jen velmi mírný. „Zvýšení se nepromítá do maloobchodních cen pro naše zákazníky,“ uvedlo vedení společnosti Orlen.

Analytici k tomu dodávají, že v dalších týdnech by se ceny mohly zvyšovat rychleji. „Naše prognózy ukazují, že v listopadu by se ceny benzinu a nafty mohly blížit až k 7 zlotým za litr,“ dodal analytik Jakub Bogucki s tím, že momentálně se litr bezolovnatého velkoobchodně prodává za 6,11 zlotých za jeden litr.