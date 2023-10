Levný polský benzin srazil ceny v českém příhraničí, litr někde stojí 32,90

Situaci zajímavě reflektuje stav v Náchodě, zde se o zákazníky pere několik čerpacích stanic a zatímco ceny na stanicích firem Shell, ONO nebo EuroOil se standardně pohybují okolo 40 Kč za litr, firma Benzina dnes nabízí pohonné hmoty za 32 Kč za litr.

Takřka totožná situace panuje i v Karviné, Králíkách nebo i v Ostravě a Opavě. Reakce mnohých Čechů na sebe nenechaly dlouho čekat a u pump vytvořily neobyčejně dlouhé fronty.

„Nevěděl jsem o tom, ale po cestě z chalupy mi psal kamarád, že v Náchodě je to za tuhle cenu. Ale kdyby to nebylo, tak bych se zítra sebral a jel pro benzín do Polska,“ řekl řidič Petr Malina, který v Náchodě čekal ve frontě asi půl hodiny, než se dostal na řadu.

Značná část tankujících řidičů také prozradila, že pokud by se nedozvěděli o levných pohonných hmotách na české straně vyrazili by přímo do Polska. „Jeli jsme ráno k rodině a zpátky jsme chtěli jet nakupovat do Polska. Ale protože tam benzín už nemají a jedeme přes Náchod, tak jsme zajeli sem. O té akci jsem věděla od rodiny od rána,“ uvedla Adéla Šupíková z Hradce Králové.

„Asi v 10 hodin to začalo, někdo to vyfotil a dal na internet. Od té doby se to tady nezastaví,“ sdělila paní Monika z obsluhy čerpací stanice Benzina.

„Vývoj cen v žádném případě nekomentujeme a komentovat nebudeme,“ řekl mluvčí české části společnosti Orlen Pavel Kaidl.

Orlen Unipetrol je mezinárodní síť, do které patří také síť českých čerpacích stanic Benzina. Polská společnost provozuje více než tři tisíce čerpacích stanic v šesti evropských zemích. Dosud Orlen působí v Polsku, Česku, Německu, Maďarsku, Litvě a na Slovensku, zároveň dokončuje nákup čerpacích stanic v Rakousku.

Orlen snižoval i v Polsku, údajně kvůli volbám

Čeští řidiči začali v posledních týdnech ve velkém cestovat přímo do Polska za velice levnými pohonnými hmotami. Podle polských médií je to ale v zemi jen tah současné vlády, která si chce zlepšit preference u voličů. Tamní média prohlašují, že polský energetický gigant Orlen uměle snížil ceny, aby pomohl vládnoucí straně k vítězství v říjnových volbách. Vedení společnosti Orlen obvinění popírá.

Společnost Orlen odmítla nařčení polských médií a své činy odůvodnila slovy, že se jedná o běžný konkurenční boj.

„Ceny pohonných hmot na jednotlivých trzích jsou mimo jiné ovlivněny náklady na dobývání surovin, fiskální zátěží a výrobními a servisními náklady, včetně nákladů na energie, logistiku a pracovní sílu,“ uvedla společnost.