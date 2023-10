Příliš drahý experiment. Zlevnění paliv v Česku Orlen už nezopakuje, míní experti

Od Frýdlantu až po Třinec se v neděli cena benzinu pohybovala okolo 33 korun. Ta se však snížila jen na čerpacích stanicích v blízkosti hranic, a to v těch místech, kde Češi jezdí tankovat k polským sousedům.

Důvodem byl údajně fakt, že kvůli náporu Čechů v Polsku hrozil nedostatek pohonných hmot. Ti v poslední době jezdí za levnými pohonnými hmotami a nákupy hlavně o víkendu či během volna.

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka se nedělní situace v příhraničních pumpách Orlen opakovat nebude, i přesto, že v Polsku pravděpodobně benzin levný i o osm korun vydrží i nadále. „Myslím, že polský Orlen zájem o levná paliva v českém příhraničí překvapil. Poptávka byla obrovská a podle mě to byl velmi drahý experiment a firmě se spíš prodražil. Příští víkend se již situace opakovat nebude,“ míní Křeček a dodává, že Orlen levná paliva na české straně pravděpodobně zadotoval.

Hluboko pod marží

Čerpací stanice Orlen (Benzina) nejsou samostatnou firmu a jsou součástí polské rafinérské společnosti Orlen Unipetrol. To znamená, že společnost si nakoupí ropu, zpracuje si ji a prodá benzin nebo naftu na čerpacích stanicích.

Společnost Orlen si tak je sama sobě výrobcem i prodejcem. Nelze tedy přesně zjistit jaké marže na pohonných hmotách mají a zástupci Orlenu cenovou politiku nekomentují.

„Netušíme jaké náklady rafinérská společnost má a tedy nelze přesně rozklíčovat, jaké marže mají. Ty lze zjistit odhadnout jen z denních reportů, které Orlen Unipetrol či české Čepro zveřejňuje,“ popisuje ekonom Křeček.

Podle údajů Orlen Unipetrol se 30. září litr benzinu bez DPH prodával za 31,515 korun s DPH to pak bylo 38,10. Nedělní ceny pohonných hmot v polském příhraničí však byly hluboko pod tou úrovní, což mohlo mít negativní vliv na konkurenční čerpadláře v okolí.

To se podle vyjádření některých z nich nedělo a jednorázové extrémně nízké ceny pohonných hmot na českých pumpách Orlen je nijak nepoškodilo. Podle čerpací stanice Eurobit ve Varnsdorfu tak v neděli nezaznamenali výrazný pokles odběru.

„Ovšem, pokud by se to dělo dlouhodoběji, mohlo by nás to citelně zasáhnout,“ popisuje finanční ředitel společnosti Eurobit, která provozuje více než 30 čerpacích stanic v Česku.

To však nemuselo platit pro všechny provozovatele pump, kde v neděli panovala napjatá situace. Na příhraničí se tvořily fronty, jiné zely prázdnotou.

Podle Ivana Indráčka navíc extrémní nízká cena pohonných hmot, kterou v neděli Orlen na svých příhraničních pumpách prodával není v rozporu, protože podle Úřadu pro hospodářskou soutěž nemá Orlen na trhu dominantní postavení.

„Čerpací stanice si tedy mohou prodávat pohonné hmoty podle vlastního uvážení, ať už mají či nemají nějakou marži,“ popisuje předseda předseda představenstva Ivan Indráček z Unie nezávislých petrolejářů.

Natankovali jste si v neděli levné pohonné hmoty v českém příhraničí? ANO 13 %(4 hlasů) NE 87 %(26 hlasů)

Každý hlas se počítá

Polská média a analytici dávají současnou situaci do souvislosti s říjnovými parlamentními volbami, v nichž se národně-konzervativní Právo a spravedlnost uchází o třetí funkční období u moci. List Gazeta Wyborcza napsal, že Češi těží z předvolebního dárku vládnoucí strany a u polských sousedů levně tankují. Ceny benzinu jsou v Polsku nižší než v České republice už dlouho, ale teď se rozdíl ještě prohloubil, uvedl deník.

„Levné pohonné hmoty, které byly v neděli jednorázově levnější nesouvisí s českým trhem. Mateřskou společnost Orlen v Polsku z padesáti procent vlastní stát, a tak nyní před volbami tlačí současná vláda na získání co nejvíce volebních hlasů v nadcházejících volbách, která se konají za čtrnáct dní,“ popisuje Ivan Indráček z Unie nezávislých petrolejářů.