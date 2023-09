Spoluhráči věděli, že mám asi lepší hokejku, líčil autor hattricku Radil

Začátek zápasu proti Vítkovicím se vám ale nepovedl podle přestav, že?

Nezačali jsme dobře, měli jsme takový vlažnější rozjezd. Naštěstí jsme to postupně otočili na naši stranu a ve třetí třetině jsme si už věděli rady.

Zlomil Vítkovice pátý gól na začátku třetí třetiny, který jste dali v oslabení?

Stoprocentně. To byla poslední kapka, která je zlomila. Potom jsme si to už režírovali.

A v hlavní roli třígólový Lukáš Radil.

No, kdybych dneska vystřelil do rohu, tak to tam spadne... (směje se) Jsem za to moc rád. Obrovsky mi pomohli spoluhráči, asi věděli, že mám nějakou lepší hokejku, takže mě na ledě hledali. A co jsem vystřelil, to tam padlo.

Tušil jste před zápasem, že by něco podobného mohlo přijít?

Říkal jsem si, že by mi to tam dneska mohlo padnout, ale netušil jsem, že třikrát. U prvního gólu mi to super dal Kousy (Robert Kousal), druhý mi parádně připravil David Musil, při třetím to Kousy protáhl snad přes tři, čtyři hráče, já to jen napálil. To už je to takové, že vystřelíte a víte, že to je gól.

Nebojíte se teď o tu kouzelnou hokejku? Nechal jste ji v kabině.

Ne, ne. Snad budou ještě lepší.

U vaší druhé trefy předvedl pěknou ofenzivní práci zadák David Musil. Čekal jste to?

Jo, David to umí, je to výborný hráč, poslal to přes dvě hokejky.

Lukáš Radil z Pardubic se raduje z gólu.

Vítkovicím jste nasázeli sedm branek, prosadila se každá formace. Je síla Pardubic i v hloubce kádru?

Stopro. Čtyři lajny můžou unavit soupeře, gól potom spadne snáz.

I v minulé sezoně měla vaše lajna parádní rozjezd. Co dělat, abyste se nezasekli?

Je to těžké, sezona je strašně dlouhá. Ale budeme se snažit pracovat ještě tvrději.