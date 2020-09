Litvínovský ředitel Hynek před sezonou: Dokončená extraliga bude úspěch

„S tím se musíme naučit žít a být na to připravení. Šlo o první zápas, všichni jsme na něj byli natěšení, ale je to realita. To může potkat každého,“ konstatoval Hynek, který je zároveň sportovním ředitelem.

Už jste se chystali na cestu?

Měli jsme odjíždět ve středu v jednu hodinu, ráno jsem měl od Pepy Řezníčka (ředitel extraligy) telefon, že Vítkovice jdou na testy, že několik jejich hráčů padlo. Takže místo cesty a zápasu se připravujeme na neděli, kdy hostíme Brno.

Čísla nakažených rostou, neděsíte se dalších omezení?

Je fakt, že když ráno vstanu a pustím si internet, jako první koukám, kam se hýbou čísla ohledně covidu-19 a jestli nejsou nějaká nová opatření. Ale věřím, že při současných omezeních a vstřícnosti všech stran udělají všichni maximum, aby se hrálo. Je za námi strašně moc práce na diplomatickém poli, věřím, že extraliga proběhne. Když ji začneme a hlavně dokončíme, bude to úspěch pro všechny kluby a pro hokej jako takový. Moje přání je, aby se odehrálo co nejvíc zápasů, pokud možno všechny, a aby ta opatření povolovala a ne aby se zpřísňovala.

Jaké máte cíle?

Krátkodobé pro novou sezonu a dlouhodobé, koncepční pro budoucnost. Cíl pro letošek je jasný a jednoznačný, dostat se do play off. Všichni víme, že je nový formát ligy, předkolo hrají pátý až dvanáctý tým tabulky. A dostat se do první čtyřky bude pro všechny těžké.

A ty dlouhodobé cíle?

Jde nám hlavně o koncepční budování týmu. Povedlo se přivést nové hráče, za pochodu probíhá přestavba mužstva. Současný kádr, který je, ještě není uzavřený, stále se rozhlížíme po trhu. Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci s partnerským klubem Litoměřicemi, spolupracujeme i s dalšími kluby z regionu, máme snahu to prohlubovat.

Jak jste spokojený s posílením?

Posilovali jsme ve všech řadách, hledáme ještě jednoho obránce, který by měl přijít co nejdřív, a pak centra pro první nebo druhou lajnu. To asi nevyřešíme hned, ale v průběhu sezony. Nové hráče, co tady máme, jsme se snažili podepisovat minimálně na rok s roční opcí, což se dařilo naplnit. Jsme spokojení s hráči, které jsme přivedli. Není jednoduché získat někdy v dubnu, když jsem nastupoval, lídra týmu, topového centra, reprezentanta.

Jakou máte představu o obránci, kterého sháníte?

Měl by to být první nebo druhý bek. Má to nějaký vývoj a třeba se ani teď už nepodaří, může to být až v průběhu sezony.

Lotyš Oskars Cibulskis, který vás nedávno posílil, tuto vaši představu nesplňuje?

Je to spíš defenzivní obránce, nečekáme od něj, že nám tady bude režírovat přesilovku a sbírat body. Je prověřený extraligou. Na jeho postu nás také tlačila bota, díky němu vyztužíme obranu.

Jak se v nynější zvláštní době hledají hráči, kteří mají v extraligovém týmu plnit roli prvního beka či prvního centra?

Na trhu je momentálně hodně volných hráčů. Nejede hokej v Americe, Německo je na kurzarbeitu, Evropa stojí, takže na český trh se dostávají hráči, kteří by za normální situace vůbec neuvažovali o tom, že by tady působili. Ale jsou to všechno hráči, kteří chtějí smlouvu na jednu sezonu a příští rok chtějí jít jinam. A my se na to koukáme spíš z toho koncepčního hlediska, potřebujeme ty hráče sehnat na delší dobu. Takže určitě nebudeme přivádět někoho za každou cenu. Když se to nepovede letos, tak až na další sezonu.

Je za vámi letní příprava, jak ji hodnotíte?

Měl jsem informace, že kluci pracovali dobře, musím pochválit hráče i realizační tým. Mám dobrý pocit z toho, jakým směrem se to ubírá. A důležité je, že ti hráči to akceptují a ztotožňují se s tím. Vždy rozhodují až výsledky, jak já říkám, v hokeji se dvakrát třikrát týdně skládá maturita. Nikdy to nehodnotím podle přípravy a výsledků v ní, někdy hrajete v silnější sestavě, jindy ve slabší, zkouší se. Spousta hráčů se do toho ještě potřebuje víc dostat, měli jsme čtrnáctidenní karanténu. Takže uvidíme, až se rozjede.

První čtvrtina extraligy už vám něco napoví?

Určitě ukáže, jak na tom jsme, jestli jsme se dokázali někam posunout. Nesmíme zapomínat, že i konkurence se snažila, když vidím, jak změnily kádr Vítkovice, Pardubice, kolik investovaly, bude to velký boj. Přestože je sezona nesestupová, tak si myslím, že pokud nebudou zavřené zimáky, bude to mít pro diváky stejně náboj. Třeba se pletu, ale liga by měla být vyrovnaná a já si za nás za všechny kolem hokeje přeju, aby se dohrála, aby se odehrálo co nejvíce zápasů včetně play off a všichni fanoušci se mohli vrátit na stadion.