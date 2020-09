Országh: Zvěsti o litvínovské pohodičce jsou smetené ze stolu

O pověsti Litvínova

„Neřeším, co bylo. Než jsem přišel, získával jsem informace pomocného charakteru o klubu i hráčích. Ale stejně si vždycky udělám vlastní názor. Šly šumy okolo a ne ve všem pozitivní, co se týká nasazení a zájmu hráčů do tréninku. Ale od prvního dne to bylo smetené ze stolu, mužstvo šlapalo, aniž bychom na to tlačili. Hráče jsem upozornil, že jsme nastavili laťku vysoko a že ji budeme neustále zvedat. Sami cítí, že nechtějí hrát jako v posledních sezonách dole.“

O přípravě

„Na jejím začátku jsme byli odstavení na dva týdny do karantény, těžko se to pak dohání. Ale příprava splnila účel. Plno věcí začalo fungovat, na řadě dalších musíme pracovat. Ani to nejlepší mužstvo nemá úplně ideální všechny zápasy, třeba s Jihlavou jsme dostali facku. Možná jsme podvědomě soupeře podcenili. Ale i to je potřebné, někdy facka pomůže daleko víc než výhra. Jednou za čas je dobré vrátit se na zem.“

O týmu

„Probíhá přestavba a něco se nedá zvládnout za měsíc. Snažíme se zlepšovat jako tým i jako individuality každý trénink. Nebude to snadné. Když má hráč zažité nějaké návyky a my chceme jiné, nepřijde to ze dne na den. Každopádně cíl je hrát play off z co nejlepší pozice, pak to bude o momentální formě. O formacích Nějaké vazby tu byly už minulý rok, ať už to byla Hüblova lajna s Lukešem a Pospíšilem, nebo Mahbod s Jarůškem, k nimž jsme vyzkoušeli Zdráhala, a celý útok teď celkem funguje. V některých vazbách máme víceméně jasno, některé ještě budeme zkoušet, hledat řešení. Tým je živá hmota, která se neustále vyvíjí. Někdo hraje líp, někdo hůř, někdo vypadne pro zranění, někdo kvůli výkonnosti. Nechci říkat, že tým se neustále bude měnit, ale některé pozice ano.!

O Kristianu Reichlovi

„Klub dělá maximum, aby hrál. Rád bych ho viděl, do každého tréninku nastupuje absolutně vynikající. Hráč, který ukazuje svým přístupem, jak by měl profesionál trénovat. Vzor pro ostatní. Je příkladem nejen pro mladé hráče. Každým cvičením, každou věcí, kterou dělá naplno. Doufám, že na pár zápasů pomůže. Víme, že smlouvu v NHL má, až začnou kempy, vrátil by se zpátky. Tím, jakým způsobem trénuje, je možná nakopnutím pro další hráče. Asi takhle by se měl každý pobít o pozici nejen v zápase, ale i v tréninku, když se chce dostat do profesionálního klubu.“

Kristián Reichel (87) z Winnipegu stahovaný k ledu Hunterem Warnerem (79) z Minnesoty.

O pendlování

„Mladé hráče, co nebudou hrát stabilně, potřebujeme poslat do 1. ligy. Pro ně je důležitější, když budou v 1. lize hrát každý zápas 16 až 20 minut, přesilovky, oslabení. Zkrátka významnou roli. Tady by hrál každý druhý třetí zápas 10 minut, to hráči dá strašně málo. Chceme, aby se vyhráli, abychom s nimi v této nebo další sezoně mohli počítat a dát jim podobnou roli i v Litvínově. To je naše vize. Pokud mladý nemá být v prvních třech čtyřech lajnách a hrát pravidelně, chceme, aby se rozehrával. Tím, že je pandemie, je to komplikovanější. Chtěli jsme, aby s námi trénovali a chodili do 1. ligy jen hrát, ale to pendlování bude velmi omezené. Asi půjdou na delší čas na jedno místo. Trochu nás to omezuje, ale pravidla jsou daná pro všechna mužstva.“