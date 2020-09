Reichel nakonec hokejovému Litvínovu nepomůže, zhatila to pojistka

„Měli jsme souhlas Winnipegu, jeho klubu v NHL, tam problém nebyl, ale pojistka ano,“ uvedl na klubovém webu Pavel Hynek, generální ředitel Vervy. „Poptali jsme největší evropskou pojišťovnu Lloyds a ta připravila nabídku s plněním, které bylo podle jejích pravidel nejvyšší možné. Tato nabídka se však rozcházela s Kristianovými představami o polovinu plnění v případě fatálního zranění a ukončení kariéry. Klub nyní bohužel nemůže udělat více pro to, aby u nás Kristian hrál.“



Dvaadvacetiletý Reichel působí v zámoří od sezony 2017/18 a letos podepsal kontrakt v nejslavnější hokejové soutěži světa. S mateřským klubu trénoval. „Vyvinuli jsme maximální snahu, aby Kristian oblékl litvínovský dres. Je to náš odchovanec, navíc už v zámoří posbíral zkušenosti a udělal neskutečný výkonnostní pokrok. Byl by pro nás výraznou posilou, počítali jsme s ním do prvního útoku. Je to opravdový profesionál, má příkladný přístup k tréninku,“ podotýká Hynek.

Litvínovskou sestavu naopak doplnil jiný talent ze zámoří, útočník Jan Myšák, který čeká na draft NHL.