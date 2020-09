Hokejový Litvínov se obleče do bílého a řeší Reichelovu pojistku

Zouvala zastupuje majitele Unipetrol, coby ředitel šéfuje síti čerpacích stanic Benzina. Do hokejové Vervy skupina pumpuje stále stejně peněz, úbytek je jinde, očekává se i na vstupném – jen na základní část minus pět milionů při současných anticovidových opatřeních. „Dál budeme klub plně podporovat,“ vzkázal fanouškům.

„Změnami ve vedení i týmu chceme dát nový impuls. Jsem přesvědčený, že generální ředitel Pavel Hynek a trenér Vladimír Országh jsou správnou volnou a že dostaneme Litvínov opět do vyšších pater.“

Po historickém titulu z roku 2015 Verva okupovala převážně spodní příčky a klepala se o záchranu. Teď se to má změnit. „Cíle máme krátkodobé a koncepční. Tím pro novou sezonu je jednoznačně se dostat do play off. Je nový formát ligy, předkolo hrají pátý až dvanáctý tým a protlačit se do první čtyřky bude pro všechny těžké,“ tuší Hynek.

„Z dlouhodobého hlediska jsem rád, že se povedlo přivést nové hráče a většinou na jeden rok s roční opcí. Za pochodu probíhá přestavba týmu, současný kádr ještě není uzavřený, dál se orientujeme na trhu.“

Chemici hledají ještě jednoho obránce a centra pro první či druhý útok. „Není jednoduché v dubnu přivést lídra týmu, topového centra, reprezentanta, mezinárodní třídu,“ zmínil Hynek období svého nástupu.

Nový předseda představenstva litvínovského klubu Marek Zouvala.

Pryč jsou například kapitán Michal Trávníček, Ondřej Jurčík, Edwin Hedberg, Martin Moravčík, Akim Aliu či gólman Jaroslav Janus. Nováčky jsou v brance Denis Godla, v obraně lotyšští reprezentanti Balinskis s Cibulskisem a Kanaďan Irving, do útoku přišli Zdráhal s Látalem. V úvodu sezony vypomůže útočný talent Jan Myšák a nejspíš i Kristian Reichel, jejichž působiště je za mořem, oba sahají na NHL.

„S Reichelem jsme dohodnutí na podmínkách. Jediný, ale největší zádrhel je pojistka. Její krytí, plnění v případě ztráty kariéry. Intenzivně to řešíme poslední měsíc. Máme týden do startu extraligy, abychom to zvládli,“ poznamenal Hynek, který prodloužil smlouvy i s veterány Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem a produktivními útočníky Richardem Jarůškem, Tomášem Pospíšilem a Samsonem Mahbodem.

Slovenský trenér Országh, jehož asistentem je zkušený Václav Sýkora, si podobu mužstva pochvaluje: „Na to, že trh byl letos velmi omezený, se nám podařilo přivést slušná jména. Jejich přínos ale ukáží až ostré zápasy.“

O pověstné rodinné pohodě a klídku, které by Litvínov brzdily, Országh při svém příchodu slyšel. „Šly šumy okolo a ne ve všem pozitivní, co se týká nějakého nasazení a zájmu hráčů do tréninku. Ale musím říct, že od prvního dne to bylo smetené ze stolu, mužstvo šlapalo, aniž bychom na to tlačili. Byl jsem mile překvapený přístupem, i když by to měla být v profesionálním sportu samozřejmost. Každopádně to neodpovídalo těm šumům,“ oddechl si mistr světa. „Hráče jsem upozornil, že jsme nastavili laťku vysoko a že ji budeme neustále zvedat.“

Do nové sezony vstoupí Litvínov s novými dresy, vrací se k bílé variantě se žlutými prvky. „Litvínovský hokej provází po generace. Tato barevná kombinace dresů je spojena s naší historií, nastupovaly v ní legendy klubu,“ vysvětlil tiskový mluvčí klubu Ondřej Vlk.

Do extraligy Verva vstoupí ve čtvrtek 17. září na ledě Vítkovic.