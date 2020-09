Podezření na covid. Vítkovice odkládají hned úvodní extraligový zápas

To by měly odhalit testy, na které jde celý tým včetně realizačního hned ve středu. Výsledky by měly přijít do 24 hodin.

„Několik hráčů bohužel ohlásilo, že pociťují příznaky onemocnění a mají zvýšené teploty. Situaci jsme urychleně projednali s hygienickou stanicí, testy absolvují všichni hráči, i ti bez příznaků,“ uvádí výkonný ředitel Vítkovic Petr Handl.

Pokud vyjdou testy na covid-19 negativně, klubu se odloží akorát čtvrteční zápas s Litvínovem a v neděli normálně nastoupí v Hradci Králové.

V případě pozitivního nálezu půjde celé A mužstvo i realizační tým do desetidenní karantény a všechna na tu dobu naplánovaná utkání se odehrají v náhradním termínu. Ty musí klub sehrát do 40 dnů, jinak budou považována za nesehraná.

Hokejový svaz stále nepředstavil manuál do sezony, jak bude probíhat testování a jak budou fungovat jednotlivá opatření proti nákaze.

„Minulý týden proběhlo jednání s Romanem Prymulou, manuál je připraven, ještě se dolaďuje s ministerstvem zdravotnictví a zveřejněn bude, až bude schválen příslušnými autoritami. Já očekávám, že se tak stane do začátku extraligy. Měl by platit i pro další kolektivní sporty mimo fotbalu. Nebude to stejné vzhledem k tomu, že extraliga se hraje třikrát týdně,“ uvedl pro iDNES.cz svazový mluvčí Zdeněk Zikmund.

O náhradním termínu zápasu s Litvínovem budou Vítkovice informovat až po dohodě se soupeřem. Litvínov se informaci o odložení dozvěděl včas, k zápasu ještě neodjel a zůstává doma.

Vítkovice měly ve čtvrtek s Litvínovem načít novou extraligovou sezonu, na programu tak od 17:30 zůstává už jen mač mezi nováčkem z Českých Budějovic a Hradcem Králové.