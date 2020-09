Další Lotyš pro Litvínov, na sever Čech míří reprezentant Cibulskis

„Je to obránce, který je prověřený extraligou. Věřím, že nám pomůže zlepšit defenzivu. Jeho devizou je, že se nepočítá jako zahraniční hráč, takže nám nezabere místo v limitu,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek. Reprezentant Oskars Cibulskis působí v Česku od roku 2017, urostlý zadák nastoupil za hradecký Mountfield do 153 zápasů s bilancí 12 gólů a 33 asistencí.

Rodák z Rigy začínal s hokejem ve svém rodném městě a od juniorských let pravidelně reprezentoval svou zemi. Je účastníkem dvou mistrovství světa do osmnácti let divize 1 a dvou mistrovství světa do dvaceti let divize 1. Na seniorském mistrovství světa startoval celkem sedmkrát a zapsal si 49 startů. Působil v Salzburgu v EBEL či v Dinamu Riga, v němž debutoval v KHL. V nejvyšší ruské soutěži strávil celkem osm sezon, ve kterých odehrál 304 zápasů (16+39).

„Je to zkušený hráč, který už má v extralize něco odehráno. Potřebujeme hlavně doplnit naši obranu. V první řadě si od Oskarse slibujeme kvalitní defenzivu a podporu útoku. Věřím, že nám pomůže, vytvoří konkurenci a zkvalitní zadní řady,“ prohlásil trenér Vervy Vladimír Országh.

Cibulskis je druhým hráčem z Lotyšska v kádru Litvínova, s krajanem Uvisem Janisem Balinskisem se potkal už v KHL i v reprezentaci.