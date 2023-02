Bez klíčových hráčů bude finiš na krev, tuší litvínovský kouč Mlejnek

Na spodku tabulky je těsno: 12. Litvínov 51 bodů, 13. Motor 51, 14. Kladno 44. Sedmibodový polštář před posledními Rytíři vypadá bezpečně, jenže budějovický útočník Martin Hanzl v klidu není: „Vždycky když Kladno porazíme, další zápas vyhrají někde, kde bychom to nečekali. Bohužel to bude boj až do konce.“

5 zápasů z posledních devíti v základní části extraligy hraje Litvínov na domácím ledě

Kladno se dusí kvůli mizerné lednové bilanci, z jedenácti zápasů dokázalo vyhrát jen dva. V ostatních ani jednou nebodovalo. Ovšem s oběma úhlavními konkurenty ještě hraje. Litvínov hostí už v pátek, na led Motoru vyrazí až v předposledním kole základní části.

„Náš zápas v Kladně bude hodně důležitý. Hrajeme s nimi naposledy a je šance jim zase odskočit,“ přál by si litvínovský brankář Šimon Zajíček, jehož tým z posledních pěti střetnutí tři vyhrál.

Podle trenéra Mlejnka bude finiš ještě perný. „Naše pozice je stále stejná, nic se nemění,“ řekl navzdory vítězství 1:0 po samostatných nájezdech nad Motorem. „Teď je to prostě o tom zvládat utkání s nejbližšími konkurenty. A být kompletní, to řeknu na rovinu. V momentě, kdy kádry nejsou v bitvách o všechno plné a chybějí klíčoví hráči, to bude totálně na krev.“

Zrovna chemici mají marodku zaplněnou, vypadli jim útočníci Helt, Fronk, Zygmunt, Straka a nejnověji Stránský. „Všichni vidí, že se nám rozpadl útok. Snažíme se, aby mužstvo bylo co nejdřív pohromadě a v pořádku. Plácáme se v tom od minulého utkání v Českých Budějovicích, od té doby jsme ani jednou nebyli kompletní,“ posteskl si Mlejnek, který věří, že po reprezentační pauze by se mohl vrátit Stránský. „Do dvou zápasů před přestávkou moc světlo na konci tunelu nevidím. Musíme všechny síly nějakým způsobem centralizovat, abychom utkání zvládli bodově co nejlépe.“

Litvínov si na střídavý start pojistil čtyři muže včetně druhého nejproduktivnějšího hráče první ligy Jaromíra Kverky ze Sokolova. „Jednali jsme také o návratu Richarda Jarůška pod Krušné hory. Hráč dal nakonec přednost Vítkovicím,“ uvedl na klubovém webu generální ředitel Vervy Pavel Hynek s tím, že u střídavých startů hraje důležitou roli datum 15. února. „Pokud hráč se střídavým startem odehraje po tomto datu jediné utkání v extralize, nesmí už nastoupit v nižší soutěži.“

Střídavé starty Litvínova DO KLUBU

Jaromír Kverka (Sokolov)

Ondřej Smetana (Vsetín)

Justin Lemcke (Poruba)

Josef Jícha (Litoměřice)



Z KLUBU

Filip Helt (Sokolov)

Marek Slavík (Sokolov) Marek Berka (Litoměřice)

Motor neposiloval, Čermák je i proto stále ve střehu. „Sedm bodů na Kladno, to vím, že je nic. Žádný klid nám to nedává. Zvlášť když nebylo reálné někoho na přestupovém trhu získat,“ zdůraznil trenér, který právě Jágrovy Rytíře v minulosti trénoval. Hanzl tvrdí: „Teď už hrajeme o každý bod a možná nás to trochu svazuje. Říkáme si v kabině, že nesmíme všichni napadat jak blázni. Musíme hrát zezadu. Je to trošku obezřetnější než jindy.“

Základní část skončí 5. března, poslední celek tabulky rozehraje baráž s prvoligovým premiantem až v půli dubna. Třináctému týmu končí sezona, předkolo čeká na pátého až dvanáctého. První čtyřka má čtvrtfinále play off jisté.