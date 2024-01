Když si Litvínov uleví, je zle. Odfláknutý zápas, hřímal Koblasa po výprasku

Den před Silvestrem parta kolem bratrů Kašových vypráskala Mladou Boleslav, aby ji pár dní nato stejným výsledkem demontovaly Karlovy Vary. „Tahle liga je obrovsky vyrovnaná, takže když přestanete pracovat a dávat do utkání srdíčko, soupeři vás porazí,“ zdůraznil asistent s hráčskou minulostí v NHL.

Litvínovu v prvním souboji nového roku skončila úspěšná série ze sklonku roku starého. Třízápasová vítězná, během níž nasázel 17 gólů a oprášil pověst útočné mašiny.

„Hráči si asi myslí, že to takhle půjde pořád a samo, možná si chtějí trošičku ulevit,“ zopakoval Kočí. „Je to asi přirozenost. Dneska kdo je schopný udržet pracovitost zápas od zápasu, sám sobě dává šanci vyhrát. Bohužel bez toho to v dnešním hokeji nejde.“

Verva prospala už úvod utkání, v prvních sedmi minutách třikrát inkasovala. A na rozdíl od listopadového podkrušnohorského derby na Hlinkově stadionu to už s Karlovými Vary neotočila. Tenkrát z průšvihářského stavu 0:3 senzačně převrátila na 6:3.

Litvínovský útočník Ondřej Kaše pálí na karlovarského brankáře Vladislava Habala.

„Nemůžeme každý zápas otočit z 0:3. Soupeři jsme to tentokrát hodně ulehčili, bylo to z naší strany odfláknuté,“ kabonil se Petr Koblasa, jediný střelec Vervy. „V některých pasážích jsme měli víc ze hry my, ale šance jsme blbě řešili, nebo nás vychytal jejich gólman Habal. Předchozí zápasy jsme odehráli slušně, dneska tam nebylo nic.“

Kočí vyjmenoval, co se při menším zápalu vytrácí. „Není tam backchecking,“ zmínil navrácení do obranné pozice při ztrátě puku, „chybí důraz v předbrankovém prostoru i na mantinelu v obranném pásmu. Najednou má soupeř puk, prostor, šance. Nastavení a pracovitost jsou strašně důležité součásti hry.“

Litvínov ovlivnilo, že kvůli nemoci chyběl dříč a autor hattricku proti Mladé Boleslavi, útočník Lukáš Válek. Přiřadil se k marodům Sukeľovi, Gutovi a brankáři Zajíčkovi. Nedohrál debutující forvard Šik, výpomoc z Jihlavy. Dostal pukem do obličeje.

Po šesté inkasované brance se dočkal extraligové premiéry brankář Lukáš Klika, který nahradil Mateje Tomka. „Jsem šťastný za šanci, je to pro mě krok do extraligy a obrovská motivace do kariéry. Byl jsem nervózní, soutěž je rychlá, přesná, kluci jsou víc vyspělí než hráči ve druhé lize,“ srovnal Klika, který nastupuje i za Most.

I podle něj rozhodlo bídné entrée Litvínova. „Pak byla v kabině bouřka, taková střední,“ líčil.

Jenže Litvínov se ani po ní neprobudil natolik, aby posedmé v řadě bodoval. Pořád se však drží v top čtyřce a v pátek může doma proti mistrovskému Třinci ukázat, že šlo o ojedinělý výpadek a výchovnou facku.