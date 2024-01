Jiskru zažehli reprezentanti i gólová hokejka: Karma mi to v Litvínově vrátila

„Skvělý zážitek!“ zářil Jiskra po svém nejplodnějším zápase mezi elitou.

Nejdřív se blýskl dvěma gólovými přihrávkami a děkoval za ně spoluhráčům z druhého útoku, tedy Jiřímu Černochovi a Ondřeji Beránkovi, který dostal taky dva puky do sítě. „Nastupoval jsem na levém křídle, kde normálně nehraji. A Černoch s Berym jsou ostřílení nároďákem, hrozně moc mi pomohli, za ty body vděčím hlavně jim,“ řekl úslužně dvaadvacetiletý forvard.

Poslední slovo si vzal sám. Jeho dva údery, první z nich v přesilovce, dělila bez sekundy půlminuta. „Takhle rychle jsem dva góly ještě nedal. A říkal jsem si, že se mi to vrátilo za první zápas v Litvínově. Tehdy jsem během dvaceti vteřin dva góly naopak v jednom střídání dostal. Karma zafungovala, ale nerad bych ji urazil,“ usmíval se.

Karlovarský asistent trenéra Vojtěch Šik po zápase na Jiskru práskl: „On zařval na kustoda, ať mu dá gólovou hokejku. A za dvě střídání vstřelil dvě branky. Takže i kustod si zaslouží pochvalu.“

Svoje zásahy hráč s číslem 23 přijal s pokorou. „Při prvním mě Rachůnek našel na středu, já si puk přikopl a na placku ho trefil. Při druhém vystřelil Jirka Černoch, kotouč se mi zase odrazil na hokejku a já do něj plácl. Šťastné branky, ale jsem za ně moc rád.“

Karlovarský útočník Vít Jiskra (vlevo) překonává litvínovského brankáře Mateje Tomka.

A to i za vítězství po dvou předchozích porážkách. „Podali jsme výborný týmový výkon od první do poslední minuty, každý hráč na ledě nechal všechno. A co předvedl Habal v bráně, to bylo neskutečné. Dlouho nechytal, ale hrozně nás podržel,“ poklonil se Jiskra spoluhráči v masce.

Rozhodl už divoký nástup Karlových Varů do utkání, za prvních sedm minut nasázely v podkrušnohorském derby tři branky. „Pak jsme sice jednu inkasovali, ale tým se z toho nezhroutil. Přestože jsme měli v hlavách první zápas v této sezoně v Litvínově, kdy jsme taky vedli 3:0 a nechali jsme si to trestuhodně utéct,“ připomněl karlovarský odchovanec listopadový krach 3:6.

Na Energii tehdejší kolaps působil jako memento. „Někde vzadu to tam bylo, ale nikdo z nás si podobný scénář nepřipouštěl. V šatně jsme se o tom ani nebavili, tohle se nepřipomíná, to by mělo špatný vliv na karmu.“

Karlovarský obránce Tomáš Bartejs (70) zápolí s litvínovským útočníkem Nicolasem Hlavou.

Sebevědomou defenzivou Karlovy Vary paralyzovaly útočnou letku Vervy. „Častokrát v sezoně se nám stalo, že jsme před třetí třetinou vedli, ale blbými góly jsme si to nechali utéct. Pracujeme na tom v tréninku, snažíme se být dozadu preciznější. A když vedeme o gól nebo dva, chceme hrát jednoduše. V Litvínově jsme vydrželi být poctiví celý zápas. Zvládli jsme to výborně,“ radoval se hrdina večera.

Snad mu radost nezkazí týmový pokladník. „Doufám, že za ty čtyři body nic platit nebudu. Uvidíme, jestli mi to spočítají...“

Statistici už mu to spočítali jako kariérní maximum.