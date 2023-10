Litvínovský kouč Mlejnek: Kaše tým nakazil, soupeři nás chtějí načapat

Ještě jedna výhra a vyrovnáte klubový rekord devíti úspěchů v řadě. Láká vás zápis do historie?

Já jsem v klidu. Jestli to tak bude a bude něco dál, tak ať je. Kvůli výhrám hokej děláme. Je před námi Sparta, ale určitě to nebude tak, že budeme honit nějakou historickou šňůru. Prostě chceme vyhrát další zápas, a jestli bude první, pátý, nebo osmý, to řešit nebudeme.

V čem je Verva nejlepší Počet výher 8, z toho jedna po nájezdech

Domácí bilance: 5 zápasů, 5 výher, skóre 23:12

Oslabení: úspěšnost 94,87 procenta

Počet prvních vstřelených gólů: 7

Zblokované střely: 151, průměr 16,78 na zápas

Jak si užíváte atmosféru? Naposledy na Motor přišlo 5 tisíc lidí.

S výsledky publiku roste chuť, cítíme obří podporu. Hráči i my jako realizační tým si toho nesmírně považujeme. Takové návštěvy jsou odměnou klukům za práci a já doufám, že fanoušky to těší.

Využijete lauf i na Spartu?

Asi už čeká pár týmů, až nás takzvaně načapou. My samozřejmě den co den, poradu co poradu před utkáním děláme všechno pro to, abychom to co nejvíc oddálili.

Jakou sílu má Sparta?

Je to velice kompaktní tým, v pěti lidech jde dopředu, v pěti dozadu. Velmi dobře pracují s prostorem, nejsou tam moc skulinky. Bude to velmi náročné. Ale doufám, že se připravíme tak, abychom odehráli výborné utkání, nenechali se ničím překvapit a dali do toho maximum našeho maxima. Byť to bude teprve desáté kolo soutěže, věřím, že to může být jeden z nejlepších zápasů první čtvrtiny.

Vám se zatím daří téměř ve všem, vidíte i nějaké rezervy?

Určitě vidím chyby a věci, které můžeme zlepšit. Neustále pracujeme na tom, abychom byli lepší v držení kotouče pod tlakem, v soubojích, protože to soupeři ubírá sílu, bere mu to i čas. Na to tlačíme. A pak jsou rezervy v řadě taktických věcí, ale to nepatří do médií.

Litvínov má v extralize nejlepší statistiky v oslabení. Speciálně v této činnosti jste proti loňsku udělali obrovský pokrok.

Zaprvé to je velká poklona Davidovi Kočímu, který se v realizačnímu týmu zabývá oslabením. Hrajeme prostě koncept, který trošku trval, než si ho hráči dali pod kůži. Pro start do nového ročníku je to hodně dobré. Měli jsme už položený nějaký základ z minulé sezony a nadále ho prohlubujeme. Asi budou zápasy, kdy nějaký gól v oslabení dostaneme, kdyby ne, asi by to nebylo úplně normální. Ale je to jako s těmi body: pojďme to oddalovat co nejdál.

Bratři Kašovi udivují souhrou a produktivitou, doufal jste v to?

O Ondrovi jsem nepochyboval, na druhou stranu jsem si říkal, že to nebude mít úplně jednoduché, když celou sezonu nehrál. A připravoval jsem se sám celé předsezonní období, že s ním chci být velmi trpělivý. Ale už v prvním utkání mi dal odpověď, že vůbec nemusím být trpělivý. Ukázal, že to je hráč s 250 starty v NHL, jednoznačně v dobrém slova smyslu nakazil mužstvo svým charakterem, nasazením, chtíčem dělat týmové body. O Davidu Kašem jsem byl přesvědčený od začátku, kdy jsme ho podepsali.