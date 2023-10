Když Válek válí. Zahozené tutovky mě štvaly, přiznal litvínovský útočník

Navrátilec z Litoměřic, kde strávil poslední dvě sezony a mateřské Vervě jen epizodně vypomáhal, svou šestizápasovou sérii bez gólu vnímal. „Cítil jsem, že se mi moc nedařilo. Snažím se dělat jednoduché věci, moc si to nekomplikovat. A až to přijde, dovolím si víc, i složitosti,“ hlásí.

V útoku s Abdulem a Kirkem navzdory gólovému suchu zůstal. „Roste mu sebevědomí a navíc nastupuje s hráči, kteří dobře kombinují, nezbavují se puku a on jim tuhle hru opětuje. My ho do týmu chtěli, věříme, že do něj patří,“ tvrdí kouč Karel Mlejnek.

29letý útočník parťáky ze třetího útoku chválí. „Oba jsou šikovní na rukou, brusliví. Jako lajna jsme nehráli špatně a trenéři nám nechali důvěru. Nevím, jestli se drželi hesla, že vítězná sestava se nemění,“ dumá Válek. „Kluci mi připravovali tutovky a jsem rád, že mi to tam konečně spadlo.“

Litvínovský útočník Lukáš Válek překonává budějovického brankáře Dominika Hrachovinu.

Psychicky svoji střeleckou nouzi zvládal. „Když jsem šance neproměňoval, štvalo mě to, samozřejmě. Ale to se stane i zkušenějším hráčům, než jsem já, každý se z toho musí vyhrabat sám.“

Na dvougólové galapředstavení v extralize se Válek načekal bezmála pět let. Měl i další šanci, ve vzduchu visel jeho první kariérní hattrick. „Třeba příště.“

Příště? V pátek dorazí Sparta k bitvě druhého se třetím. „Mají skvělý tým jako každoročně. Zase bude parádní atmosféra, na to jsem se těšil snad nejvíc, když jsem se vracel z první ligy,“ doznal Válek, jehož ekipa ohromila extraligu dravým hokejem i osmi výhrami v řadě. „Hezky se to poslouchá. Zažil jsem tady sezony, kdy jsme poslouchali opačné věci. Užíváme si to, zároveň tvrdě pracujeme, ať to pokračuje.“