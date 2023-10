Litvínov se bál o Kašeho, sparťan ho zboural. Mikliš je férový, hájil beka Gross

„Strach o Ondru měl celý tým,“ přiznal jeho mladší bratr David. „Uvidíme, jak se bude cítit v sobotu. Věříme, že je silný. Je to náš pravý lídr, hlavně v šatně. Doufám, že bude oukej, zítra si odfrkne a v neděli se na to zase vrhne.“

U jiného by fanoušci možná tolik netrnuli, jenže historie Ondřeje Kašeho v NHL je plná otřesů mozků, které zastavily jeho kariéru v nejprestižnější soutěži světa. V minulé sezoně odehrál jediný zápas. Po ní dostal od doktorů zelenou k návratu na led a vybral si k němu Litvínov.

Sparťanský obránce Mikliš, stejně jako Kaše sedmadvacetiletý, srazil svého soupeře chvíli po polovině druhé třetiny. Dostal trest na pět minut a do konce utkání za zásah do hlavy a krku, navíc i dvě minuty za bitku s Denisem Zemanem, který šel domácí hvězdu pomstít.

„Popravdě jsem to ani pořádně neviděl,“ uvedl sparťanský trenér Pavel Gross. „Miky je férový kluk. Hraje tvrdě, to my chceme. Stejně jako soupeři. Nechceme nikoho zničit, ale hrát tak, ať všichni zůstanou zdraví. Ondra zápas dohrával a je dobře, že je fit.“

K tvrdému zákroku hostujícího obránce se David Kaše nevyjádřil. „Úplně se mi nechce ta situace hodnotit,“ řekl útočník, který také v utkání utržil krvavý šrám na obličeji: „Obránce se mi pak omlouval, za to jsem rád.“

Litvínovský útočník David Kaše (25) se žene za pukem před sparťanským forvardem Romanem Horákem (51).

Svého bratra po ataku bránil. „I kdyby tam byl kdokoli jiný, hned bych přijel. Musíme stát jeden za druhým. I když nejsem rváč, je důležité, aby všichni přišli a klidně se poprali,“ tvrdil Kaše. „Jsem hlavně rád, že brácha se pak cítil celkem slušně a vrátil se do zápasu. Což bylo parádní pro všechny kluky.“

Ačkoli bylo střetnutí ostré jako břitva, litvínovský trenér Karel Mlejnek neviděl Miklišův zákrok jako úmyslný. „V utkání jsou emoce. Někdy to klukům bohužel ujede, Ondra Mikliš to určitě neudělal schválně,“ zastal se jej.

Dlouhou přesilovku Litvínov před vyprodaným Hlinkovým stadionem využil, Jaks se od modré čáry trefil na 2:1. U gólu asistoval Ondřej Kaše, který už byl zpátky ze šatny. Verva nakonec šlágr druhého se třetím zvládla 4:2 a devátým vítězství v řadě vyrovnala klubový rekord. Je druhá o skóre za vedoucími Pardubicemi.