Plný dům, Sparta na kolenou. Litvínov vyrovnal rekord týmů Hlinky a Ručinského

Litvínovská krasojízda bere dech. Po šedivých pomistrovských letech je osvěžující, zábavná, inspirující.

Litvínov a jeho top vítězné série 1977/78

Vítkovice 3:2, Trenčín 7:3, Brno 4:1, Plzeň 2:1, Košice 10:0, České Budějovice 3:1, Kladno 6:2, Slovan Bratislava 5:1, Sparta 3:2. 2014/15

Slavia 4:1, Olomouc 4:2, Vítkovice 5:1, Liberec 2:0, Sparta 5:3, Pardubice 2:0, Pardubice 4:0, Pardubice 4:1, Pardubice 3:1. 2023/24

Plzeň 4:2, Kometa Brno 3:2, Liberec 4:1, Hradec Králové 3:2 sn, Mladá Boleslav 5:2, Třinec 6:4, Karlovy Vary 4:1, České Budějovice 4:3, Sparta 4:2.

„Já ani nevím, že jsme vyrovnali rekord. Důležité je, že jsme vyhráli a jedeme dál, nezastavujeme! Doufám, že to takhle bude pokračovat. Jen se musíme poučit z chyb, proti Spartě jsme jich udělali hodně, urvali jsme to zuby nehty,“ viděl útočník David Kaše.

Už dvakrát předtím natáhli chemici svoji vítěznou šňůru na devět zápasů. Poprvé zkraje stříbrné sezony 1977/78, to mužstvu z ledu šéfoval velikán Ivan Hlinka. Tehdy se v československé lize ještě hrálo i na remízy. Podruhé ve zlatém ročníku 2014/15 na přelomu základní části a play off, když byl ústřední osobností zlatý olympionik Martin Ručinský.

Zatímco v obou případech vítězili výhradně v normálním čase, teď je v jejich velešňůře jedna výhra po nájezdech. Což však nijak nesnižuje její výjimečnost.

„Nesmírně si vážím litvínovské historie, ale sérii jsme před zápasem neřešili. Hráči od nás slyšeli, že co je za námi, je za námi. Pro nás to byl zase nový den a nové utkání,“ líčil Mlejnek.

Litvínovští fanoušci na Zimním stadionu Ivana Hlinky slaví vstřelenou branku.

Hit s arcirivalem z Prahy hlediště Hlinkova zimního stadionu vyprodal, báječnou atmosféru vytvořilo 5 944 diváků. „Parádní kulisa, vítězství patří hlavně fanouškům,“ vzkázal mladší z bratrů Kašových. „I díky nim jsme doma stoprocentní. Když vás ženou, jde to snadno. Vyždímali jsme se, co to šlo!“

Sparta v mlžném oparu, který bitvu ztěžoval, dvakrát dorovnala náskok domácích, jenže Litvínov letos na údery soupeřů umí reagovat. Zato hosté na třetí, vítězný zásah svých hostitelů už nedokázali odpovědět. Rozhodčí původně jako střelce označili Davida Kašeho, což by bylo pikantní. Právě ze Sparty přišel a chtěl se na ni vytáhnout.

„Spíš to dal Nick než já. Hokejkou puk dorazil on,“ ukázal Kaše na parťáka z lajny Nicolase Hlavu a po zápase skutečně vítězný úder připsali jemu.

I tak byl Kaše proti „svým“ nažhavený. „Sparta je můj bývalý klub, mám tam hodně kamarádů. Před utkáním jsme se trošku popichovali, na ledě to je soupeř jako jiný. Ostrost k hokeji patří. Možná jí bylo víc, než by mělo, ale šlo o parádní zápas pro fanoušky, atraktivní, vyhrocený. Dvě vyrovnání Sparty nás nepoložila, měli jsme chuť vyhrát,“ cenil si David Kaše. „Před takovými diváky a plným domem vás to vcucne.“

Litvínov nasadil zkraje sezony ďábelské tempo, soupeřům svým pohybem motá hlavy i nohy. „Každý z nás má chuť. A hlavní jsou dvě věci: že trenéři dobře nastavili hru a že hráči tomu věří. Proto sbíráme body,“ míní Kaše a otazníky, jestli jde takové tempo vydržet dlouhodobě, jdou mimo něj: „Úplně to neřeším. Snažíme se prostě být nejlepší v každém zápase, oddřít to. Samozřejmě prohrát se taky může, ale věřím, že nás to bude ještě míjet.“

Už v neděli se stařičký zimák zaplní znovu, dorazí Jágrovo Kladno. Ovšem bez dvou hvězd, kapitán Tomáš Plekanec je zraněný a Michael Frolík bude scházet z rodinných důvodů. Proti oslabenému soupeři může Verva stanovit už i nový klubový rekord. Přidá desátou výhru v řadě?