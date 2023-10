Kulišárna. Litvínov skóroval čtyři vteřiny po soupeři. Žádný signál, tvrdil Kaše

„Naše obrovská chyba, co na to říct víc? Snad jen klobouk dolů, jak to domácí sehráli,“ smekl hostující asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Když českobudějovický útočník Jan Ordoš v čase 33:48 snížil na 2:3 ve vlastním oslabení, zdálo se, že Motor svého soupeře znejistí. Omyl. Litvínovská přesilovka pokračovala, Angličan Liam Kirk při vítězném vhazování ve středu hřiště prostrčil puk mezi nohama svého protějšku na rozjetého Kašeho, který osamoceně nasprintoval před brankáře Dominika Hrachovinu a jistě ho překonal.

Časomíra ukazovala 33:52.

Nacvičený signál, zdálo se, ovšem Ondřej Kaše zavrtěl hlavou.

„Nikdy jsme to netrénovali, takové situace vyplynou ze hry,“ tvrdil hvězdný navrátilec z NHL.

A litvínovský trenér Karel Mlejnek s ním souzněl. „Já jim to určitě neřekl, Robert Reichel jim to neřekl, David Kočí jim to taky neřekl,“ jmenoval své asistenty. „Vždyť za zápas máte čtyřicet padesát vhazování.“

Ondřej Kaše označil za mozek parádní akce svého sourozence. „Strůjcem všeho byl můj brácha David. Zařval na mě, s Kirkem jsme na sebe jen kývli hlavou a věděli jsme, že tohle budeme hrát. Sjel jsem si dozadu, a než se buly hodila, už jsem startoval. Musel jsem to načasovat. A Kirk vhazování nádherně vyhrál a nahrál mi, jak jsem potřeboval.“

Českobudějovický asistent Hanzlík lomil rukama: „Už jsme dostali druhý takový gól. První při power play s Hradcem Králové, kdy jsme taky opustili předbrankový prostor. Co do úrovně kuriozit podobné. Nevím, na co všechno by měl trenér upozornit. Jestli i na tohle, že člověk se má po buly svázat s hráčem, s kterým na ní stojí, tak by ty porady musely být šestihodinové, abychom obsáhli všechny aspekty hokeje…“

Litvínov už vedení udržel a pojistil si druhé místo v tabulce. „Zápas s Motorem byl zatím nejtěžší, jaký jsme odehráli,“ tvrdil starší z bratrů Kašových. „O to jsou tři body cennější.“

V pátek dorazí do Litvínova pražská Sparta. Předvedou domácí zase nějakou kulišárnu?