Filippiho paráda. Je to skvělé vítězství, radoval se liberecký útočník

„Dostal jsem krásně puk do jízdy od Kuby Rychlovského, všiml jsem si, že jejich obránce nemá ideální postavení, zkusil jsem ho prohodit a naštěstí to vyšlo,“ popsal Filippi rozhodující okamžik zápasu.

„Klobouk dolů před naším týmem za to, jak jsme to odbojovali, co všechno jsme zblokovali a bez jediné přesilovky jsme dokázali získat v Pardubicích tři body. Je to skvělé vítězství.“

Favorizované Pardubice měly převahu, výrazně hostující tým přestřílely, jenomže stály proti zformované obraně a skvělému brankáři Danielu Královi, který pochytal 35 střeleckých pokusů soupeře. Bílí Tygři šli gólem Vlacha rychle do vedení, domácí však chvíli před koncem první třetiny brankou Pauloviče srovnali a v polovině zápasu díky Hykovi zápas otočili.

Netrvalo však dlouho a Šír překvapil brankáře Kloučka střelou od mantinelu – 2:2. Ve třetí části přežili Liberečtí tlak Pardubic podpořený dvěma přesilovkami a když už se pomalu schylovalo k prodloužení, Filippi jim vystřelil tři body a čtvrtou výhru v řadě.