Hokejisté Liberce jsou v laufu, v pátek jim začíná domácí trojboj

Na domácím ledě chtějí pokračovat v sérii vítězných zápasů, která se zatím zastavila na čísle čtyři. „Když se vyhrává, tak je to všechno růžové a zalité sluncem. Všichni jsme ale takoví profíci, abychom věděli, že ještě není ani prosinec,“ mírní přehnanou euforii z posledních výsledků lídr kanadského bodování celé soutěže Tomáš Filippi, jehož tým vyhrál šest z posledních sedmi zápasů.

Liberec – České Budějovice Pátek 18.00 online

Od začátku listopadu liberečtí hokejisté nenašli žádného přemožitele - poradili si s Litvínovem, Kladnem, Karlovými Vary a naposledy slavili v neděli těsný triumf 3:2 na ledě vedoucích Pardubic.

Vítězný gól do sítě favorita vstřelil v poslední minutě právě Filippi, v brance se zaskvěl dvacetiletý Daniel Král, který si připsal 34 zásahů. „Začalo to prvním střídáním, kdy se chytil. Působil jistě a uzavřel zápas další tutovou šancí v závěru. Je to pro něj obrovská škola. Brankáře Hrenáka máme dlouhodobě mimo hru, tak sázíme na dva mladé kluky. Jsou velkou pomocí,“ prohlásil liberecký trenér Filip Pešán. Královi v posledních utkáních kryje záda devatenáctiletý Michael Schnattinger.

Páteční extraligový souboj mezi Libercem a Českými Budějovicemi startuje v 18 hodin. Jihočeský tým je v tabulce na devátém místě, ve středeční dohrávce po dvou předchozích výhrách padl v Karlových Varech 2:4. „Musíme tu prohru co nejrychleji hodit za hlavu, v Liberci to bude výzva,“ řekl budějovický útočník Dominik Simon. V dresu hostů se představí i forvard Jan Ordoš, který do Budějovic zamířil po minulé sezoně právě z Liberce.

Bílým Tygrům bude stále chybět potrestaný útočník Michal Bulíř, kvůli zdravotním problémům už delší dobu nehráli další forvardi Oscar Flynn a Jayce Hawryluk.