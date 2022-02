Liberečtí udolali Boleslav. Pomohli jsme si v přesilovkách, ocenil Gríger

Vítězný gól Bílých Tygrů ve vyrovnaném derby vstřelil v čase 63:30 útočník Michal Birner. Díky dvěma získaným bodům Liberečtí postoupili na sedmou příčku tabulky.

„Byl to vyrovnaný zápas. Škoda, měli jsme šance rozhodnout už v normální hrací době, ale nevyšlo to. Důležité jsou pro nás ale dva body,“ řekl liberecký útočník Dávid Gríger, který si připsal dva body za gólové asistence. „Potřebujeme každý bod, protože tabulka kolem nás je nahuštěná a my chceme jít co nejvýš. Teď se chvíli poradujeme a budeme se připravovat na další zápasy,“ dodal Gríger.

„Měli jsme velice mladou obranu, která byla pod tlakem, protože soupeř velmi dobře forčekoval a byl aktivní v našem pásmu. Jsem rád, že jsme si pomohli dvěma přesilovkovými góly a našli cestu k vítězství,“ doplnil trenér Patrik Augusta.

Liberec opět nastoupil bez některých hráčů, kteří mají zdravotní problémy. Do branky se tak místo Petra Kváči znovu postavil Jaroslav Pavelka a v prvním útoku dostal šanci junior Adam Měchura. „Je to pro mě extrémní skok,“ přiznal.

Do vedení šli po čtyřech minutách hosté gólem Fillmana, jehož střelu od modré nešťastně tečoval domácí útočník Gríger za Pavelkova záda. Ještě v úvodní části se však Bílým Tygrům podařil obrat. Po Grígerově důrazu za brankou a přesné přihrávce se zblízka střelou do růžku prosadil Ordoš - 1:1.

A 16 vteřin před sirénou šel Liberec kuriózním gólem do vedení 2:1. Ve vlastním oslabení ujel rychlík Zachar, a i když byl faulován Ševcem, dokázal šťastně zasunout puk za záda brankáře Růžičky. „Ani nevím, jak jsem gól dal, jen jsem se tlačil do branky,“ usmál se.

Hostům se ve 26. minutě podařilo po střele Kotaly vyrovnat, Tygři si však vzali vedení zpátky. Gríger od zadního mantinelu našel před brankou Filippiho a ten pohotově prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Jediný gól třetí třetiny vstřelil boleslavský Lunter, a tak zápas dospěl za stavu 3:3 do prodloužení. To se rozjíždělo zvolna, ale v čase 63:15 dostal domácí tým výhodu přesilové hry, kterou Birner velice rychle využil a rozhodl o bodu navíc pro Liberec.

„Jsem rád, že jsme si tentokrát dokázali pomoct v přesilovkách, opět se potvrdilo, jak jsou důležité. Víme, že nám dlouhodobě nejdou a snažíme se na tom pracovat,“ řekl útočník Gríger.

Ve středu se Bílí Tygři představí ve Zlíně, hned o den později nastoupí na ledě Vítkovic.