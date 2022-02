Loňské zranění zapomenuto. Měchura řádí v juniorce a nahlíží mezi elitu

„Je to úžasné, nastoupil jsem do dvou zápasů a navíc jsme oba vyhráli. Jsou to skvělé pocity a jsem rád, že jsem třeba i trošku pomohl,“ usmíval se devatenáctiletý hráč po domácí výhře 4:3 v prodloužení nad Mladou Boleslaví. „Je to pro mě splnění dětského snu, ale i obrovská motivace do další práce.“

Mladíci letos v sestavě Liberce dostávají šanci ještě víc než dřív. V obraně nastupují Ivan, Štibingr, Šedivý či Aubrecht. V útoku zase Klapka, Šír, Rychlovský nebo Faško-Rudáš.

Na liberecké soupisce k nim nyní přibyl i Adam Měchura. Ten zatím kromě juniorské soutěže nastupoval i za farmu v Benátkách nad Jizerou. Právě tam se dozvěděl, že zřejmě dostane šanci v extralize.

„Byl jsem na zápase s Benátkami a cestou zpátky mi pan trenér Jiruš řekl, že se mám stavit v áčku na trénink. Celý týden jsem se s týmem připravoval a pak jsem se dozvěděl, že půjdu do zápasu,“ popsal šikovný útočník.

První zápas za A-tým Bílých Tygrů odehrál na ledě Kladna, kde jeho tým triumfoval 3:1. „Rodina si na páteční zápas hned sehnala lístky a jela se podívat. Byli stejně jako já moc rádi, že jsem dostal šanci,“ říká téměř dvoumetrový forvard. „Na rozbruslení jsem trochu cítil nervozitu, ale když přišlo první buly, tak už to ze mě spadlo a bylo to v pohodě.“

K tomu, aby byl „v pohodě“, mu dopomohli i zkušení parťáci. Hned při své premiéře totiž dostal příležitost v prvním útoku vedle Tomáše Filippiho a Michala Birnera. „Je to skvělé, hodně mi pomáhají a radí mi.“

Adam Měchura má za sebou přitom těžké období zaviněné vážným zraněním. Vloni v únoru si v utkání za Benátky zlomil kotník a následně přišel o mistrovství světa osmnáctek i o draft. Letos jako by si chtěl všechno vynahradit.

Je klíčovým hráčem liberecké juniorky, která má velké ambice, a ani jeho šance v A-týmu nebyla určitě poslední. „Adam je nejlepší střelec juniorské extraligy, příležitost si zasloužil. Vidíme v něm potenciál,“ říká trenér Patrik Augusta. „Hrál s nejlepšími útočníky týmu, v obou zápasech si vytvořil šance. Rozhodně si svoje odehrál, určitě se tu ještě objeví.“