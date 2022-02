ONLINE: Extraligová předehrávka. Poslední Zlín bojuje o naději s Libercem

Zlínští hokejisté se v poslední době zvedají, jenže na nějaké velké vzepření už je zřejmě pozdě. Na Kladno, které je před nimi, ztrácejí stále propastných 14 bodů a s největší pravděpodobností sestoupí.

ONLINE: Zlín - Liberec Sledujte utkání od 17.30 v podrobné online reportáži

Hosté z Liberce jsou na tom lépe. Přestože boj o elitní čtyřku, která si zajistí přímý postup do play off, se jim vzdaluje, rozhodně mají o co hrát. V případě vítězství v základní hrací době se bodově dotáhnou na šesté Vítkovice.

V dosavadních třech vzájemných utkáních v sezoně se Liberci podařilo pokaždé bodovat. Nejprve v září doma podlehl Zlínu po prodloužení, následné dva střety však opanoval.