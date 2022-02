Hokejový Liberec se rozjel, chce zaútočit na elitní čtyřku

Celou sezonu klopýtali, na poslední chvíli se však hokejisté Liberce pokoušejí zaútočit na vedoucí čtyřku extraligy. Právě tahle meta zajišťuje týmům přímý postup do play off. „Asi to každý z nás má trošku v hlavě. Je to blízko a zároveň hodně daleko. Chceme si připravit co nejlepší výchozí pozici pro play off, ať už to bude čtyřka nebo ne,“ říká útočník Tomáš Filippi.