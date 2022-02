Sparťanský brankář Hudáček: Děti se ptají, proč je táta zase v jiném klubu

Jak potěší vítězství v zápase, v němž jste dlouho ztráceli?

Každé vítězství potěší. Ze začátku to nebyl dobrý zápas, všude jsme byli ve srovnání se soupeřem pomalejší, oni byli silní. Museli jsme třikrát dotahovat, ale u branky na 3:3 už se to zlomilo. Přidali jsme další rychlé góly a pak zápas kontrolovali, víc jsme si pomáhali.

A také jste přidali na tempu.

Začali jsme je přebruslovat a přečíslovat. Převzali jsme iniciativu, předtím oni vyhrávali v rozích.

Co se najednou zlomilo? Kde se ten obrat vzal?

Před gólem na 2:3 jsem říkal, že jsme pětkrát ztratili puk, když jsme ho měli na hokejkách v našem pásmu. Olomouc si kotouč vzala a začala nás točit. Dělali jsme strašně mnoho maličkých chyb, kterých si třeba divák nevšimne, ale pak jsme je odstranili. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a pak další dvě branky přidali, tam se to zlomilo. Zjednodušili jsme hru a posledních deset minut už jsme lehce posílali puky ven.

Jak jste si užil atmosféru utkání v rámci akce Sparta vzdává hold?

Hlavně bylo strašné teplo, měli jsme nové návleky, které mě stahovaly, takže z tohoto pohledu to nebylo úplně ono. Ovšem atmosféra byla vynikající. Snad lidi budou dál chodit, pro ně hokej hrajeme. Při každém zákroku nebo povedené akci zatleskali. To nás povzbudilo i krátce potom, co jsme inkasovali. Tohle je úplně jiné, než když sem chodilo tisíc lidí.

V hale jste měl i svoje děti...

Chodí rády. Stále se ptají, proč jde táta zase do jiného klubu (směje se). Líbí se jim to, mohou vidět nové maskoty, už se tu s nimi i setkaly. Zároveň poznávají i věci kolem klubu a ve městě. A tenhle zápas se jim musel líbit.

Jak se jim i vám dosud v Praze líbí?

Jsme tu spokojení, po hokejové stránce vše klape, jak má. Jedním okem jsem sledoval, že tým se na začátku sezony trápil, ale kvalita, kterou máme, se musela projevit... Otáčí se to, musíme nabrat formu před play off a chceme se určitě dostat do elitní čtyřky, na níž máme reálnou šanci. V neděli nás čeká přímý soupeř (Liberec) a my se chceme vyhnout předkolu.

Chytal jste s maskou speciálně pro tento zápas, což není úplně běžné...

Mám rád takové akce, i co se týče masek a výstroje. Chtěl jsem jednoduchou s matným lakem, která by šla k dresu. Teď půjde do aukce a snad se vydraží za co nejvíc peněz. Byla to asi jedna z těch nejhezčích, v jakých jsem kdy chytal.

Nedělalo vám problém vzít si odlišnou helmu? Gólmani často nemají takové změny rádi.

Nedělalo, u masky jako kusu výstroje mi to nevadí. Kdyby to byla vyrážečka, lapačka nebo betony, bylo by to jiné. Maska je ale stejný model, který mám normálně. Nebylo tam co nastavovat.

Pravidelně se v brance střídáte s Matějem Machovským. S tím jste asi počítal, když jste přicházel...

Přesně tak, vedení říkalo, že chce mít dva vyrovnané rozchytané brankáře. Zápasů je hrozně moc, tak se střídáme, abychom se drželi v tempu. Machy se po působení v Rize, kde se trochu trápil, dostal do pohody. Teď chytá fantasticky. Podporujeme se a zatím to je skvělá spolupráce.

Rozumíte vedení, že chce mít dva rozchytané gólmany?

Mám za sebou play off, která začínal jeden brankář a končil je ten druhý. Každý tým musí mít dva brankáře, obzvlášť v covidové době, kdy nikdo neví, co se může přihodit.

Jak se vzhledem k situaci na Ukrajině zvládáte koncentrovat na hokej? Ještě jako Slovák, který to prožívá z pohledu sousední země...

Je to strašné. Mám v Rusku hodně kamarádů, je to spíše politické téma. Znám spoustu Rusů, kteří tam napadení Ukrajiny odsuzují. Já jen pevně věřím, že to brzy skončí a všichni se budeme opět radovat z míru, který tu velmi dlouho byl.